Vijf beroemde omhaaldoelpunten (video)

Klaus Fischer vs Zwitserland

Op 16 november 1977 maakte Klaus Fischer een omhaaldoelpunt in een 4-1-overwinning van Duitsland tegen Zwitserland. De goal van de toenmalige spits van Schalke 04 werd door de kijkers van de Sportschau op ARD verkozen tot hét doelpunt van de 20e eeuw. Toen vorig jaar gevierd werd dat het veertig jaar geleden was, zei de nu 68-jarige Fischer over de omhaal: 'Het is een bijzondere gave. Naast harde training heeft men er natuurlijk ook talent voor nodig.'

Zlatan Ibrahimovic vs Engeland

'Cristiano maakte een heerlijk doelpunt, maar hij zou het eens vanop 40 meter moeten proberen.' Zlatan Ibrahimovic reageerde op zijn typische manier op het wonder van Turijn. De Zweed heeft natuurlijk recht van spreken, want hij scoorde zelf met een heerlijke omhaal op 14 november 2012 in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland (4-2). Het straffe was dat hij dat inderdaad vanop een grote afstand van doel deed. Veertig meter was het zeker niet, maar toch bijna dertig. Toen hem na de match gevraagd werd of dit nu het mooiste doelpunt was dat hij ooit voor Zweden gemaakt had, antwoordde hij laconiek: 'Nee, maar het was wel de goal waar ik het meest van genoten heb.'

Wayne Rooney vs Manchester City

Op 2 december 2011 scoorde Wayne Rooney met een prachtige bicycle kick op Old Trafford tegen de buren uit City. Manchester United won de wedstrijd met 2-1 en pakte later in het seizoen de titel. Na het doelpunt van CR7 in Turijn reageerde Wazza ietwat gepikeerd op een tweet van Rio Ferdinand. Die had geschreven: 'Ga die omhaal van Cristiano nu niet vergelijken met die van Wayne Rooney die van zijn scheenbeen kwam...' Daarop kreeg Ferdinand een sms'je van Rooney: 'Dat mijn omhaal tegen Manchester City van mijn scheenbeen vertrok, maakte hem nog moeilijker om uit te voeren.'

Marco van Basten vs FC Den Bosch

Oké, het was máár tegen FC Den Bosch en het stond al 2-1 voor Ajax, maar de omhaal die Marco van Basten op die 9 november 1986 uit zijn rechtervoet toverde, was weergaloos. Technisch perfect uitgevoerd. Jan Wouters gaf een voorzet vanaf de rechterkant en Van Basten volgde zijn gevoel. "Als de bal net achter je komt, heb je de optie om hem aan te nemen en terug te leggen. Voel je je goed dan kun je ook een omhaal proberen", vertelde de hoofdpersoon er later zelf over. De manier waarop doelman Jan van Grinsen als aan de grond genageld stond, maakte de goal alleen maar mooier. Ajax won de wedstrijd met 3-1 en eindigde dat seizoen als tweede in de Eredivisie, op ruime afstand van PSV. Van Basten vertrok die zomer naar AC Milan.

Christian Benteke vs Manchester United

Op 12 september 2015 verloor Liverpool met 3-1 van Manchester United. De enige goal van The Reds kwam van de voet van onze landgenoot Christian Benteke. En wat voor één! Een fantastische omhaal die recht in de kruising van het doel van David De Gea ging. Toen Het Laatste Nieuws daarop een poll organiseerde of dit het mooiste doelpunt was dat een Belg ooit had gescoord in de Premier League, liet Benteke (48 procent van de stemmen) Luc Nilis (18 procent) en zijn goal voor Aston Villa ver achter zich.