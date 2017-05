Vijf dingen die je nog niet wist over de finale van de Europa League

Jongste elftal in Europa

In de volledige jaargang van de Europa League bracht geen enkele club een jonger elftal tussen de lijnen dan Ajax. In de terugwedstrijd van de halve finales tegen Olympique Lyon was de gemiddelde leeftijd van de basisploeg maar liefst 22,8 jaar oud. Van de elf spelers waren er acht jonger dan 25 jaar. Met Lasse Schöne (30) koos trainer Peter Bosz voor slechts één dertiger in de opstelling. Dat jonge elftal was allerminst een uitzondering, want van de tien jongste opstellingen in de Europa League dit seizoen, staan er negen op naam van Ajax. De enkeling in de top tien is Racing Genk.

De Ligt jongste finalist

Matthijs de Ligt wordt naar alle waarschijnlijkheid de jongste speler ooit in een Europese finale. De centrumverdediger van Ajax is amper 17 jaar en 285 dagen oud en zou met speeltijd vanavond het record van Alberto Malusci (17 jaar en 313 dagen) verbreken. De Italiaan stond in de UEFA Cup-finale van 1990 namens Fiorentina twee minuten op het veld tegen Juventus.

Bij een Amsterdamse zege is de Ligt vanzelfsprekend ook de jongste winnaar ooit van een Europese beker. Ajax speelt op 8 juni in Skopje dan de UEFA Super Cup, waar de Ligt de op één na jongste deelnemer ooit van wordt. Enkel Ronald de Boer was jonger dan de huidige Ajacied. De Boer was 17 jaar en 193 dagen oud toen hij met Ajax in 1987 over twee wedstrijden van FC Porto verloor.

Exact 22 jaar na Wenen

Dag op dag 22 jaar geleden won Ajax zijn laatste Europese trofee. In 1995 won het onder leiding van Louis van Gaal in Wenen de Champions League. De Ajacieden versloegen in de finale het grote Milan, de toenmalige titelhouder die in het seizoen voordien het Barcelona van Johan Cruyff met 4-0 huiswaarts stuurde. Ajax nam revanche voor z'n ex-speler en trainer door de Italianen met 1-0 te kloppen. Doelpuntenmaker in het Ernst Happelstadion was invaller Patrick Kluivert, die op dat moment slechts 18 jaar oud was. Het toeval wil dat zijn achttienjarige zoon Justin vanavond tot de selectie van trainer Peter Bosz behoort.

Treble voor Manchester United?

Bij winst kunnen de Mancunians vanavond pas de vijfde club ooit worden die alle Europese bekers in de kast hebben staan. Tot dusver wisten slechts vier andere clubs zowel de Europacup I/Champions League, de UEFA Cup/Europa League en de Beker der Bekerwinnaars te veroveren. Dat kwartet bestaat voorlopig enkel nog uit Juventus, Bayern München, Chelsea en ... Ajax. Het viertal mag vanavond mogelijk een nieuw lid verwelkomen.

Mourinho haast onklopbaar in finales

José Mourinho staat straks al voor de veertiende keer als coach aan de zijlijn tijdens een finalewedstrijd. De Portugees houdt er in finales een indrukwekkend winstpercentage op na. Van zijn dertien voorgaande eindwedstrijden won Mourinho er elf (85%). Met Chelsea, Inter en Manchester United won hij tot dusver alle gespeelde finales. Slechts twee clubs slaagden erin om een van zijn teams in een finale te verslaan. In de Portugese bekerfinale was Benfica in 2004 één van die clubs. Zij versloegen destijds Porto met 1-2. Ook in de Spaanse beker leed Mourinho een nederlaag. In de finale van de Copa del Rey in 2013 kwam stadsrivaal Atlético in Bernabéu winnen met 1-2. Opvallend: in beide finales verloor Mourinho pas na verlengingen.