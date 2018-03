Virgil van Dijk: de nieuwe leider van Oranje, na Arjen Robben?

De 26-jarige Virgil van Dijk werd té lang over het hoofd gezien door de Nederlandse topclubs, nadat de struise centrale verdediger in 2013 FC Groningen ruilde voor de Schotse topclub Celtic. Maar dat kan ook gezegd worden van verschillende Nederlandse bondscoaches, die de opzienbarende prestaties van Van Dijk tussen 2015 en 2017 bij Premier Leagueclub Southampton niet opmerkten.

Voor Ronald Koeman vormden de amper zestien interlands echter geen probleem om de verdediger - in december 2017 voor 85 miljoen euro naar Liverpool gelokt met een verbintenis tot 2023 en daarmee de duurste defensieve speler ooit - tegen Engeland en Portugal de meest prestigieuze armband toe te stoppen.

Van Dijk kreeg de voorkeur op meer gevestigde namen als Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum of Stefan de Vrij. Zijn internationale bagage mag dan wel beperkt zijn, hij beschikt wel over de inhoud en uitstraling van een toekomstige internationale topspeler.

Met zijn keuze als opvolger voor Arjen Robben wil Koeman graag een nieuw tijdperk inluiden. Mede daarom werden Daley Blind, Wijnaldum en Strootman - zonder hiërarchie - aangewezen als reserven voor de aanvoerdersband.

Op de NOS, bij journalist Bert Maalderink, gaf Koeman mee welke drie kenmerken de doorslag gaven om Van Dijk naar voor te schuiven als de nieuwe leider van Oranje. 'Virgil heeft een mooie leeftijd, speelt bij een grote club en kan deze verantwoordelijkheid aan'. De oud-international spreekt uit ervaring, want hij werkte met de centrale verdediger in clubverband bij The Saints.

Nog opvallend: Koeman, Robben én Van Dijk komen allemaal voort uit de school van FC Groningen. De Noord-Nederlanders mogen daar best trots op zijn.