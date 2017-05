'Visolie verhoogt uithoudingsvermogen van voetballers'

De aan de universiteit van Stirling (Schotland) verbonden onderzoekers gaven een groep van dertien competitievoetballers gedurende vier weken dagelijks elk zeven gram geconcentreerde visolie. Dertien andere competitievoetballers kregen van hen een placebo.

Voor en na deze periode testten de onderzoekers onder meer de maximale kracht van de voetballers op een leg-extension-machine. De inname van de visolie bleek daarop geen effect te hebben en zorgde er evenmin voor dat de voetballers hoger gingen springen, sneller gingen spurten of dieper gingen ademhalen.

Wél zorgde de suppletie voor een opmerkelijke verbetering van hun prestaties in de Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1, een test die een goede indicatie is voor het uithoudingsvermogen dat voetballers tijdens wedstrijden aan de dag kunnen leggen.

Er is, besluiten de onderzoekers in een wetenschappelijke publicatie in de International Journal of Sport Nutrition and Exorcise Metabolism, hoe dan ook verder onderzoek in grotere studies nodig om de vaststelling van de belangrijke toename van de anaerobe uithoudingscapaciteit door inname van Omega 3-vetzuren te bevestigen en het betreffende mechanisme te doorgronden.