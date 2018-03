Voetbal in Saudi-Arabië: project met Belgische inbreng

Volgende week dinsdag nemen de Rode Duivels het in het Koning Boudewijnstadion op tegen Saudi-Arabië. Voor beide landen een oefenwedstrijd in de aanloop naar het WK in Rusland. Ook de Saudi's wisten zich immers te plaatsen voor de hoogmis van het internationale voetbal. Liep het bij de Belgen nog zeer vlotjes, dan was er spanning tot op het laatste moment bij de bezoekers. In een groep met Japan, Australië, de Verenigde Arabische Emiraten, Irak en Thailand leverde op de laatste speeldag een zege tegen het al geplaatste Japan (1-0) een gedeelde tweede plaats op met Australië. Door een beter doelsaldo haalde het Arabische land het. De Aussies werden veroordeeld tot barragematchen tegen Syrië en Honduras. Gelukkig voor Mathew Ryan en co. trokken de Socceroos telkens aan het langste eind, waardoor ook zij komende zomer in Rusland te bewonderen zijn.

...