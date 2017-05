Voetbalsucces is niet altijd te koop

Het Zwitserse voetbaldatabedrijf CIES onderzocht de verhouding tussen de investeringen in nieuwe spelers het afgelopen seizoen en de plaats in de rangschikking die dat vandaag oplevert.

In de verhouding prijs/rendement zijn de ploegen die het best scoren in de vijf Europese topcompetities West Bromwich Albion (Engeland), Nice en Nantes (Frankrijk), Eibar (Spanje), Atalanta Bergamo (Italië), en Freiburg en Hertha BSC (Duitsland).

Nice investeerde slechts voor 45 miljoen, qua investeringen goed voor de achtste plaats in de Ligue 1 maar sportief wel derde in de stand.

Freiburg is de grootste stuntploeg. Het kocht voor amper 19 miljoen aan nieuwe spelers (vijftien Bundesligaclubs gaven meer uit) maar prijkt fier op een vijfde plaats. Dat is elf plaatsen beter dan het volgens de financiële ranking had moeten staan.

Ook het Italiaanse Atalanta Bergamo, met 34 miljoen uitgaven de nummer vijftien op de transferranglijst, is vijfde.

Loon naar werken

De club die sportief het slechtst scoorde terwijl het flink investeerde, is Wolfsburg. Sportief veertiende maar met 186 miljoen uitgaven derde op de investeringsranglijst in de Bundesliga.

Ook Valencia, vierde qua transferuitgaven en slechts dertiende in de stand, had zijn geld beter kunnen besteden. Dat geldt ook voor Leverkusen (vierde met 161 miljoen aan inkomende transfers, maar slechts twaalfde in de stand) en Sunderland (twaalfde in de uitgavenrangschikking, twintigste en laatste in de stand).

Ook andere grote namen investeerden niet zo goed. In de vijf topcompetities gaf geen enkele andere club afgelopen seizoen zo veel uit aan transfers als Manchester United (675 miljoen euro). Toch staat de ploeg van José Mourinho slechts vijfde in de Premier League.

Chelsea (derde qua uitgaven, eerste in de stand), doet het dan weer beter, terwijl Juventus (eerste in de stand qua uitgaven met 411 miljoen euro, maar ook eerste in de sportieve rangschikking) en Bayern (eerste met 356 uitgaven, kampioen) loon naar werken krijgen.

Real, na Manchester United de ploeg met de meeste transferinvesteringen in de vijf topcompetities samen, kan ook de verwachtingen waarmaken als het de titel pakt.