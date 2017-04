Waar blijft Vincent Kompany?

Hoe is het nog gesteld met Vincent Kompany? Sinds zijn laatste optreden in de FA Cup tegen Crystal Palace eind januari is er geen spoor meer van hem in de basiself van Pep Guardiola. Dit weekend stond de 30-jarige centrale verdediger nog eens op het wedstrijdblad, maar bleef hij 90 minuten op de bank.

John Stones

Kompany lijkt op een dood spoor te zitten bij de Citizens. De opeenvolging van blessures hebben ervoor gezorgd dat hij zijn plaatsje in de ploeg kwijt is aan John Stones. Hoewel de miljoenenaankoop dit seizoen niet altijd de meest secure indruk naliet, vormt hij samen met Nicolás Otamendi nu het vaste centrale duo achterin.

Trainer Pep Guardiola liet al weten dat hij blij is met de progressie die Kompany maakt, maar dat hij nog tijd nodig heeft om het juiste ritme terug op te pikken.

Rode Duivels

Pep Guardiola is niet de enige die Kompany momenteel links laat liggen. Ook bondscoach Roberto Martínez nam Kompany niet op in zijn selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland en de oefeninterland tegen Rusland. De Spanjaard gaf aan dat Kompany niet wedstrijdfit was. Volgens de bondscoach is Kompany nog steeds van groot belang voor de ploeg, maar mist hij het nodige matchritme om voorlopig aanspraak te maken op een selectie.

Op een basisplaats bij City hoeft Kompany waarschijnlijk ook tegen Chelsea niet te hopen. Maar met Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Eden Hazard staan er wellicht wel drie andere Belgen aan de aftrap.

De druk ligt bij City dat momenteel elf punten achterstand heeft op leider Chelsea. City wint dus best als het nog een rol van betekenis wil spelen in de titelstrijd.

Arne Blomme