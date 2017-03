Waar ligt de toekomst van Casteels?

Zaterdag zat Koen Casteels (24) nog in de tribune, gisteren in Rusland weer op de bank bij de Rode Duivels. Sinds zijn beenbreuk in april 2014, die hem toen uit de WK-selectie voor Brazilië hield, was hij niet meer geselecteerd voor de nationale ploeg. In januari nog leek Casteels bij Wolfsburg op een dood spoor te zitten, maar de afgelopen drie matchen stond hij in de Bundesliga weer gewoon in doel. Nochtans was hij als titularis aan het seizoen begonnen, tot interim-trainer Valérien Ismail half oktober één wedstrijd na het ontslag van Dieter Hecking teruggreep naar Diego Benaglio. De nieuwe coach wilde meer ervaring in de degradatiestrijd. Zo verdween Casteels na acht wedstrijden uit de basis.

Met Nieuwjaar leek een transfer nakende, geeft Nico Vaesen, die Casteels begeleidt, aan. 'Twee andere clubs uit de Bundesliga waren concreet geïnteresseerd. Ismail gaf ook toe dat Koen intrinsiek de betere doelman was, maar dat hij op dat moment voor ervaring koos. Met de nieuwe trainer Andries Jonker veranderde alles.' Meteen na de trainerswissel belandde Casteels weer tussen de palen bij een Wolfsburg dat opnieuw voor een meer voetballende stijl kiest, wat Casteels meer ligt.

Vorige week lijstte de Napolitaanse krant 'Il Mattino' op in welke spelers Napoli geïnteresseerd is. De club van Dries Mertens zoekt vooral een nieuwe doelman. Titularis Pepe Reina wordt in augustus 35 en Napoli wil deze zomer een keeper die een waardig alternatief kan zijn om na volgend seizoen Reina in doel te vervangen. Voor Casteels is dat scenario op dit ogenblik geen optie, zegt Vaesen in Sport/Voetbalmagazine: 'Als Koen nu vertrekt, dan is dat niet als tweede doelman. Koen is titularis bij een Bundesligaclub en zijn nabije toekomst ligt in Wolfsburg. Alleen een mogelijke degradatie kan die planning nog veranderen. Blijft Wolfsburg in eerste, dan blijft Koen waar hij is.' En als Wolfsburg toch zakt? 'Dan moeten we de situatie opnieuw bekijken en komen de twee geïnteresseerde Duitse clubs uit januari misschien terug aankloppen.'