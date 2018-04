Waar zit Hatem Ben Arfa?

Een vreemde verjaardag diende Hatem Ben Arfa vorige week te vieren. De Franse profvoetballer met Tunesische roots speelde toen exact een jaar geleden zijn laatste officiële wedstrijd bij het sterrengezelschap uit de hoofdstad, in de kwartfinalewedstrijd om de beker tegen het nietige Avranches uit de afdeling National (4-0). De reden van de heisa is ondertussen genoegzaam bekend: een onderhoud op 8 april 2017 in het oefencentrum Camp des Loges met de emir van Qatar Cheikh Tamim al-Thani, waarbij de middenvelder voorzitter Nasser al Khelaïfi irriteerde door in het Arabisch zijn ongenoegen kenbaar te maken over de onbereikbaarheid van de preses.

Er is ook de onmogelijke relatie met de Spaanse hoofdcoach Unai Emery, die al na amper twee maanden samenwerken met de transfervrij overgenomen spelmaker van OGC Nice volgende uitspraken deed: 'Jij bent geen Messi', zo luidde het na een training waarbij ze op ramkoers lagen. 'Als je wel van hetzelfde niveau zou zijn, dan zou ik zeker niks tegen je zeggen. Maar jij kunt niet in je eentje wedstrijden beslissen.' Een conflict was geboren.

Ben Arfa imiteert de Bask graag in de kleedkamer, tot jolijt van zijn ploegmakkers, en komt een tweede keer in aanvaring met Emery na de remontada (6-1) van Barcelona op 6 maart. 'Jij zult nooit verder geraken dan de achtste finales van de Champions League, zelfs niet met de beste ploeg ter wereld', zei Ben Arfa toen tegen zijn coach.

Het missen van een ministage in Doha op 21 en 22 februari leverde Ben Arfa een geldboete op van 100.000 euro. Een medisch certificaat met als uitleg een maag-darmontsteking, na consultatie van een Amerikaans ziekenhuis in Neuilly, volstond niet om de bazen te overtuigen van zijn goede bedoelingen.

Toch is de gemakkelijk benaderbare en bescheiden Ben Arfa voor de Braziliaanse internationals Dani Alves en Neymar vooral een begenadigd balartiest, vandaar dat de sterspelers hem snel omdopen tot Fenomeno, vooral dan wegens zijn dribbelkunsten. De twee oud-spelers van Barcelona begrijpen dan ook niet waarom de club geen beroep doet op die kwaliteit.

Na een tweede verwijzing naar de reserven bij het begin van de herfst volgt er toch weer een terugkeer naar de profkern. Marco Verratti, Thiago Silva, Thomas Meunier en Julian Draxler, met wie hij het best opschiet, reageren verheugd. Dani Alves vangt Ben Arfa op. Terwijl alle spelers in het restaurant zitten van het oefencentrum, samen met sportief coördinator Maxwell en sportief directeur Antero Henrique, zegt de routinier met luide stem: 'Hij is een fenomeen. Dit mag nooit meer gebeuren met hem!'