Waarom Argentijnse trainers plots hot zijn

Deportivo Alavés haalde voor het eerst in zijn geschiedenis de finale van de Copa del Rey. FC Sevilla kan eindelijk nog eens gelijke tred houden met Real Madrid en FC Barcelona in de Spaanse competitie. Atlético Madrid en Tottenham zijn vaste waarden geworden aan de top in Spanje en Engeland. En Celta de Vigo zit voor het eerst in tien jaar in de 1/16 finales van de Europa League.

...