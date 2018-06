Waarom de situatie van Argentinië nog niet zó uitzichtloos is

Willen de Argentijnen hun kansen op kwalificatie voor de knock-outfase gaaf houden, dan moeten ze hoe dan ook hun laatste wedstrijd in groep D tegen Nigeria winnen, en liefst met ruime cijfers.

Hun lot hebben de Albiceleste op dit moment bovendien niet meer in eigen handen, dat ligt in die van de IJslanders, waartegen ze op de eerste speeldag 1-1 gelijkspeelden. Lionel Messi en co zullen straks om 17 uur nagelbijtend naar Nigeria-IJsland kijken.

Het beste scenario voor de Argentijnen is dat Nigeria dat duel wint. Als IJsland vervolgens op de laatste speeldag ook niet wint van Kroatië, zijn de Zuid-Amerikanen altijd geplaatst met een zege tegen Super Eagles. Winnen de IJslanders wel van de Kroaten, dan zal wellicht het doelsaldo de doorslag geven en zullen Messi en co flink moeten uithalen tegen de Afrikanen.

Eindigt Nigeria-IJsland straks op een gelijkspel, dan is Argentinië alleen uitgeschakeld bij een overwinning van IJsland tegen (in dit scenario groepswinnaar) Kroatië op speeldag 3. In de twee andere gevallen is het evenwel geplaatst met een simpele zege tegen Nigeria.

Een overwinning van de IJslanders tegen Nigeria zou wel een drama zijn voor Argentinië. Het betekent immers dat de Vikingen vervolgens moeten verliezen van Kroatië én een slechter doelsaldo hebben. Bovendien zijn Kroatië en IJsland beiden gebaat bij een gelijkspel, want daarmee stoten ze allebei door. Tenzij de IJslanders daar geen genoegen mee nemen en voor de groepswinst willen gaan om Frankrijk uit groep C te vermijden, want dat behoort in dit scenario nog tot de mogelijkheden.

De huidige stand in groep D

Kroatië - 6 punten (5-0) na twee matchen

IJsland - 1 punt (1-1) na één match

Argentinië - 1 punt (1-4) na twee matchen

Nigeria - 0 punten (0-2) na één match

Afgemaakt

In de Argentijnse media wordt intussen de hakbijl bovengehaald, na de pijnlijke 3-0 nederlaag tegen Kroatië donderdagavond.

'Argentinië stelde zwaar teleur en is met een been uitgeschakeld', schrijft de krant Clarin. 'Het was een ramp. We verloren met 3-0 en op geen enkel moment in de wedstrijd hadden de spelers een antwoord. De geweldige fout van keeper Caballero was het begin van een nachtmerrie. Messi raakte bijna geen bal en was een schim van zichzelf. Ook zijn teammaats schoten tekort.'

Vooral Willy Caballero krijgt veel kritiek. Dramatisch uitvoetballen van de doublure van Thibaut Courtois bij Chelsea leidde de 1-0 in. 'Het was verschrikkelijk voor Caballero', kapittelde Olé. 'Sampaoli loofde hem nog voor zijn voetenspel, en net daar loopt het mis. Op het allerslechtste moment dan nog. Hij was na de tegentreffer ontroostbaar.'

Ook bondscoach Jorge Sampaoli krijgt de wind van voren. 'Tic tac, tic tac, tic tac. De bom staat op ontploffen', luidt het in Cronica. 'De kleedkamer van de nationale ploeg is een broeinest waar elke afwijkende mening de boel op stelten kan zetten. Wanneer geeft Sampaoli er de brui aan? Het is een kwestie van tijd tot de bom ontploft.' (Belga)