Waarom de tweede plek in de groep gunstiger is voor de Rode Duivels

Ondanks doelpuntrijke zeges tegen Panama en Tunesië is België géén leider in z'n groep. Engeland won z'n openingswedstrijd van de Tunesiërs (1-2) en gaf gisteren de Panamezen een pak rammel (6-1). In puntenaantal, gescoorde doelpunten houden België en Engeland elkaar in evenwicht, maar tóch pronken de Engelsen bovenaan. Zij kregen namelijk slechts twee gele kaarten (Walker en Loftus-Cheek), wij kregen er drie (Vertonghen, Meunier en De Bruyne). Op basis van fairplay voert Engeland de ranking dus aan.

U heeft wellicht al gelezen dat wanneer Engeland - België donderdagavond op een gelijkspel zou uitdraaien en Engeland daarbij één gele kaart meer zou pakken dan de Rode Duivels, alles in evenwicht is en er geloot wordt voor de groepswinst. Maar is die groepszege wel een goede zaak voor het vervolg van het WK? Twee redenen tonen aan waarom de Rode Duivels beter af zijn met plek twee in de groep.

Geen toplanden

Alle andere voorlopige standen in de groep in acht genomen, zou een tweede plaats de Rode Duivels theoretisch op de snelweg naar de halve finale zetten. België komt dan in de rechtertabelhelft terecht en treft dan in de achtste finales momenteel Japan, de leider in groep H. Dat kan ook nog Senegal worden en in het slechtste geval Colombia.

In een eventuele kwartfinale is de tegenstander Mexico - de leider in groep D - of Denemarken, dat voorlopig tweede staat in groep C. Tegenstanders die als haalbare kaarten zullen worden beschouwd. Door in de rechtertabelhelft terecht te komen ontlopen de Rode Duivels toplanden als Portugal, Frankrijk, Brazilië en Duitsland, die op dit moment in de andere helft belanden.

Altijd in Moskou

Omdat we niet graag berenvellen verkopen vooraleer er trefzekere schoten gelost zijn, móet het parcours op het EK in Frankrijk een nare herinnering blijven. Na de groepsfase werd er ook overmatig victorie gekraaid, want via Hongarije, Wales of Noord-Ierland en nadien haalbare opponenten als Switzerland of Polen en Portugal of Kroatië, lag de weg naar de finale open. En met dat overmatig enthousiasme liep het ook even anders.

Los van het voorlopig gunstig ogende parcours is er wel één vaststaand voordeel. Bij een tweede plaats hoeven de Rode Duivels minder te reizen. De achtste finale, halve finale en finale wordt dan in Moskou afgewerkt. Enkel voor de kwartfinale verlaten ze dan nog de Russische hoofdstad, want die wedstrijd vindt plaats in Samara. Eerst nog naar Kaliningrad, waar donderdagavond Engeland wacht. Een tegenstander waarvan België niet meer won sinds 1936 godbetert.