'Waarom kunnen voetbalclubs zich permitteren wat in gewone economie genadeloos afgestraft wordt?'

Stel: bedrijf X is actief in de automobielindustrie en is gevestigd in een van de dominante landen op die markt. Het maakt auto's die er spuuglelijk uitzien, een volle minuut nodig hebben om op te trekken van 0 naar 100 km, een krakkemikkige wegligging hebben en op autosalons meewarig bekeken worden door de bezoekers. Ze worden alleen verkocht aan chauffeurs die zich geen deftige wagen kunnen permitteren, want de auto's van X zijn spotgoedkoop. Maar dan komt er, bij wijze van deus ex machina, een puissant rijke Rus of Arabier langs die een gat in de markt ziet. Hij koopt bedrijf X voor veel te veel geld op, schakelt vervolgens een gerenommeerd headhuntersbureau in en gaat daarna de beste medewerkers bij de concurrentie weghalen. Ze kunnen bij X het vijf- of tienvoudige verdienen van wat ze tot dan toe aan salaris hadden. X maakt nu veel betere wagens, maar blijft die verkopen aan lage prijzen. Kortom, X maakt gigantische verliezen, maar dat kan de eigenaar voorlopig niet deren. Hij wil de concurrentie kapotknijpen, daarna zien we wel.

