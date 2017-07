Waarom Man U en niet Chelsea de strijd om Lukaku won

Het is nogal wat, zo'n transfer van 85 miljoen euro, plus nog eens 17 miljoen bonussen, inclusief de overgang van Wayne Rooney in omgekeerde richting, naar Everton, goed voor zo'n 10 miljoen euro. In totaal maakt dat een package van 112 miljoen. En dat allemaal voor een speler aan wiens technische kwaliteiten hier in België nog altijd wordt getwijfeld. Over Het Kanaal woedt het debat over de toptransfer van Romelu Lukaku evenzeer, maar dan om andere redenen. Daar twijfelt niemand er aan dat de spits een topvoetballer is. Als je op je 24e de afgelopen vier seizoenen 68 competitiegoals maakt in de Premier League, wil dat al iets zeggen.

...