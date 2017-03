'Waarom Nainggolan perfect Hazard zou kunnen vervangen'

Radja Nainggolan mag zich opnieuw Rode Duivel noemen. De sterkhouder van AS Roma werd bij de vorige interlands in november nog gepasseerd door bondscoach Roberto Martinez, maar is er tegen Griekenland (zaterdag 25 maart, 20.45 uur) en Rusland (dinsdag 28 maart, 18 uur) opnieuw bij.

'Ik weet niet wat ik verkeerd gedaan heb, want ik heb een hele goeie band met iedereen in de groep,' zei Nainggolan maandag op de persconferentie. 'Met Martinez heb ik daar niet over gepraat. De trainer is de baas en maakt zijn eigen keuzes en die moet ik accepteren. Ik zou daar voor de rest niet te veel meer willen over praten. Voor mij is het nu belangrijk om opnieuw een kans te krijgen en het is aan mij om die kans te grijpen. Hopelijk blijf ik dan deze keer wel bij de ploeg.'

Offensiever

Ninja is dit seizoen de absolute sterkhouder bij Roma en draagt er zelfs regelmatig de aanvoerdersband. De bondscoach kon dus niet om hem heen in zijn selectie. Maar bij de Giallorossi speelt Nainggolan in een iets andere rol dan bij de nationale ploeg, hij staat er iets hoger waardoor hij dit seizoen al goed was voor twaalf doelpunten. In principe zou de Ninja dus zelfs de geblesseerde Eden Hazard kunnen vervangen.

'Het klopt dat ik bij Roma offensiever sta, maar die statistieken wil ik toch wat relativeren,' aldus Nainggolan. 'Dit jaar heb ik wat meer gescoord en dat valt meer op. Bij Cagliari waren mijn prestaties ook goed, maar dat bleef onder de radar.'

Alternatief

Sport/Voetbalmagazine bracht eind vorige maand reeds een analyse van de bloedvorm van Nainggolan als gevolg van zijn offensievere positie.

'Als Nainggolan weer ter sprake komt in verband met de nationale ploeg, dan kunnen de analisten niet anders dan concluderen dat de Radja die in het calcio zo indrukwekkend is, geen concurrentie vormt voor Witsel, Marouane Fellaini of Mousa Dembélé, maar veeleer een alternatief is voor Dries Mertens of Eden Hazard,' schreef journalist Guillaume Gautier.