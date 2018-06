Waarom Simon Mignolet en Koen Casteels óók recordinternationals zijn

Geen doelman die vaker keepte bij de nationale ploeg dan Jean-Marie Pfaff. Tussen 1976 en 1987 stond El Sympatico 64 keer en 5.761 minuten in doel bij de Rode Duivels. Tot op heden kon geen enkele doelman dat aantal wedstrijden en minuten overtreffen - laat staan bedreigen - maar na zes jaar alleenheerschappij van Courtois bij de huidige generatie keepers, staat dat record nu toch op springen.

Tegen Panama behaalde Courtois zijn 59ste cap, waarmee hij beter doet dan Michel Preud'homme (58 wedstrijden). Sinds hij op 15 november 2011 debuteerde onder Georges Leekens tegen Frankrijk, miste Courtois amper 15 interlands: 8 vanwege een blessure, 7 omdat een andere doelman een kans kreeg. Opvallend: van die 15 matchen zonder Courtois, was slechts 1 wedstrijd er een met inzet. In de overige 14 gevallen ging het om een oefenpartij.

Records op de bank

Bij afwezigheid van Courtois kwamen Simon Mignolet (13x), Jean-François Gillet (1x) en Sammy Bossut (1x) in actie. Die eerste maakte zijn interlanddebuut anderhalf jaar vóór Courtois en leek lang de nieuwe wonder boy in doel te zijn. Niet dus.

Terwijl Courtois het doelmannenrecord van Pfaff onder schot houdt, heeft Mignolet er alvast één gebroken. Geen enkele Rode Duivel zat tijdens z'n interlandcarrière zo vaak op de bank dan de Truienaar. Cijfermatig wil dat zeggen dat Mignolet maar liefst 55 keer op de bank zat. Een record.

Koen Casteels, in Rusland derde in rang, heeft ook een (weliswaar jammerlijk) nationaal record in handen. Geen enkele Rode Duivel haalde zo vaak de selectie zonder ook maar één minuut in actie te komen. Casteels werd intussen al 21 keer opgeroepen, maar keepte uiteindelijk nog geen sceconde. Dat record was al bijna een halve eeuw in handen van Jacques Duquesne, ook een doelman. Die was op het WK van 1970 in Mexico derde doelman, maar zou ondanks zeventien selecties nooit effectief Rode Duivel zijn. Nu ja, Casteels is nog máár 25, wat het niet ondenkbaar maakt dat Duquesne zijn record ooit nog terugkrijgt.