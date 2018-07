Er is intelligentie en er is creativiteit. Intelligentie is de juiste beslissing nemen op het juiste moment, zoals die bijvoorbeeld in de Spaanse spelstijl heel sterk aanwezig is. Daarnaast heb je de creativiteit, de ingeving van het moment: de speler die in staat is om 'vanuit het niets' een actie op te zetten. In Europa willen we dat tegenwoordig op allerlei manieren stimuleren. Dat is zeker een goeie insteek, mààr: vergeet het dat we Latijns-Amerikaanse creativiteit/intelligentie kunnen imiteren en hetzelfde product als zij zullen kunnen creëren. Bij hen is die creativiteit namelijk niet ontwikkeld op het veld in de clubs. Die was er al. Ze kwamen ermee binnen, want dat zit in hun DNA. Het heeft te maken met de herkomst van die jongens: opgegroeid in een omgeving die niet rijk is, slechte velden, zonder bal et cetera. Terwijl wij grotendeels zijn grootgebracht in een beschermde omgeving.

'Waarom we in het Belgisch voetbal op ons DNA moeten voortbouwen (en niet andersom)'

Wij zijn sterk in waar ze in Latijns-Amerika mee struggelen: structuur. In: hoe moet ik in een team aanvallen en verdedigen in wisselende omstandigheden? Dat is onze kracht. Zorg dus in de jeugdopleiding dat we in onze spelstijl zeer flexibel zijn. Dat we goed collectief kunnen opbouwen, laag en hoog kunnen verdedigen, op de tegenaanval kunnen spelen et cetera. Dat is fenomenaal krachtig.

Daarnaast is het belangrijk ook dat creatieve te prikkelen. Maar we mogen in de opleiding niet overhellen naar wat niet onze kracht is en alles in het teken stellen van dominant zijn één tegen één. De basis is ons DNA. Dat moeten we respecteren en daarop moeten we bouwen. Niet andersom.

'Wij zijn sterk in waar ze in Latijns-Amerika mee struggelen: structuur.'

Kijk maar naar het huidige WK: we zijn uiteraard sterk in onze aanvallende impulsen, collectief en individueel, maar hebben ook in de andere hoofdmomenten een sterke balans. Onze voetballers zijn van jongs af aan geconfronteerd geweest met alle aspecten van aanvallen, verdedigen en omschakelen en dat zie je terug in hun ontwikkeling. Uiteraard zijn intelligentie en creativiteit belangrijke ingrediënten die we diepgaand moeten stimuleren in opbouwen en aanvallen. Maar dat kan ook in verdedigen en omschakelen. De toekomst van ons voetbal zit in het verder ontwikkelen van àlle momenten, alle aspecten van het spel.