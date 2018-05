Wat de bookmakers verwachten van de Rode Duivels

Het populaire voetbalcomputergame FIFA 18 waagde zich op basis van zijn laatste update eerder deze week al aan een voorspelling: de Rode Duivels stoten door tot de halve finales, waarin ze met 2-1 verliezen van de latere wereldkampioen Frankrijk. In de kwartfinales kloppen de Belgen Brazilië met 2-0, zo blijkt uit de simulatie.

De bookmakers zien het iets minder optimistisch in. De groepsfase overleven zal geen probleem vormen voor de Rode Duivels en ook de achtste finales zien Unibet, Ladrokes en Betfirst nog niet als het eindstation. Maar geen van de drie lijkt echt te geloven dat onze landgenoten ook de kwartfinales kunnen overleven - al worden we verre van kansloos geacht.

Slagen de Rode Duivels erin de halve finale te halen, dan betaalt Ladbrokes drie keer de inzet uit. Daarmee staan we lager gequoteerd dan Brazilië (2,1/1), Duitsland (2,1), Frankrijk (2,25), Spanje (2,375) en Argentinië (2,75). Een finaleplaats voor België is 5,5 keer de inzet waard.

Outsider

Unibet quoteert ons land op dit moment 13/1 om het WK te winnen, Betfirst 12/1. Brazilië (5/1) en Duitsland (5,5/1) zijn overal de grote favorieten voor de meest begeerde landenbeker. Betfirst schat de kansen van Spanje en Frankrijk even hoog in (7/1), terwijl Unibet meer in Spanje (6,5) dan in Frankrijk (7,5) gelooft. Argentinië noteert aan 10/1, daarna volgt België.

Als we toch de finale zouden halen, acht Unibet de kans het grootst dat we die tegen Duitsland spelen. Wie het gokje wil wagen, kan 34 keer zijn inzet terugverdienen. Voor een finale België - Frankrijk is dat 41 keer. Brazilië - Duitsland is de minst lucratieve en dus meest voorspelde finale, met een quotering van 13/1.