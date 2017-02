Wat is er aan de hand met Carrasco?

'Simeone is met ons en wij zijn met Simeone', liet Yannick Carrasco midden december in een interview met Marca nog optekenen. Toch leek dat niet te zijn wat hij dacht toen hij anderhalve week geleden tegen Alavés in de 61e minuut naar de kant werd gehaald. Hij schopte pardoes een fles water de lucht in.

...