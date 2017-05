Wat levert winst in de Europa League op aan prijzengeld?

Net als dat van Anderlecht startte het Europese seizoen van Ajax met een sportief drama. In de voorrondes van de Champions League werden zowel de Brusselaars als de Amsterdammers door het onbekende en onervaren Rostov - verrassend of niet - naar de Europa League verwezen. Het mislopen van het miljardenfestijn had vanzelfsprekend ook financiële gevolgen, want de startpremie van een deelnemer aan de Champions League ligt hoger dan het totale bedrag aan prijzengeld dat de winnaar van de Europa League kan vergaren.

Vetpotten van Champions League

Financieel directeur Jeroen Slop kleefde er eerder deze week een cijfer op: Ajax puurde niet meer dan 14 miljoen euro uit haar Europees successeizoen. Bij winst in Solna wordt daar wel nog 6,5 miljoen aan toegevoegd. Wie de Europa League-finale verliest, moet het met 3,5 miljoen doen. Een peulschil in vergelijking met de winstpremies in de Champions League, waar de winnaar 15,5 miljoen en de verliezer 11 miljoen op zijn bankrekening mag bijschrijven.

Net daarom is naast eeuwige roem het bijhorende ticket voor de Champions League vanavond erg belangrijk voor Ajax en Manchester United. De winnaar mag in september rechtstreeks aantreden in de groepsfase van het kampioenenbal en krijgt daarbij een startcheque van 12 miljoen euro. Bovendien grabbelen de Nederlanders of de Engelsen ook nog eens om en bij de 4 miljoen euro uit de pot van televisiegelden.

Bij winst mogen Ajax of United op 8 augustus ook aantreden in de UEFA Super Cup. De tegenstander in de Philip II Arena in Skopje wordt de winnaar van de Champions League: Juventus of Real Madrid. De winnaar daarvan krijgt 3 extra miljoenen, de verliezer 2,2 miljoen. Wie de snelle rekensom maakt, weet dat Ajax met een overwinning vanavond op slag minstens 24,7 miljoen rijker is.