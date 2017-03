Wat mag Genk verwachten van Celta?

Iago Aspas, de 29-jarige spits van Celta en de Spaanse nationale ploeg, heeft het nog meegemaakt. Hoe het water Celta in 2009 aan de lippen stond en de ploeg zijn spelers niet meer kon betalen, omdat alle inkomsten eerst naar de schuldeisers gingen.

De trots van Galicië ging in die periode door een diep dal en stond op een gegeven moment zelfs op het punt om uit de tweede klasse te tuimelen. Maar Celta raakte uit de crisis, door een zuinig beleid en door te investeren in de cantera, de eigen opleiding, en vervolgens spelers te verkopen. Aspas onder meer, aan Liverpool en Michu aan Rayo Vallecano, later Swansea. En vorig jaar nog Nolito, aan Manchester City.

Het is vooral de Spaanse club die er wel bij vaart, want eens weg uit Vigo breken de spelers nog zelden potten. Ook Aspas had het moeilijk bij de Reds en later bij Sevilla, zijn volgende tussenstop. Nu hij terug in Vigo is, scoort hij weer aan de lopende band en is hij opnieuw Spaans international.

Standard speelde twee keer gelijk in de poulefase tegen Celta de Vigo. Genk heeft een kenner van de Spaanse club in eigen huis: José Naranjo komt van Celta, waarmee hij dit seizoen al Europees speelde, zodat hij nu niet mag meedoen. Het geld van de Galiciërs is Mexicaans: voorzitter Carlos Mouriño is iemand uit Vigo, die uitweek naar Mexico, er fortuin maakte met een keten benzinestations, en vervolgens terugkeerde en de club van de ondergang redde. Zijn zoon was Mexicaans minister van Binnenlandse Zaken toen hij er bij een vliegtuigongeval om het leven kwam.

Architect van het elftal is een Argentijn: Eduardo Berrizo, de opvolger van Luis Enrique toen die in 2014 naar Barcelona trok. Berrizo is er eentje uit de stal van Marcelo Bielsa, drie jaar was hij diens assistent bij de nationale ploeg van Chili. Genk mag zich aan hoge pressing en veel intensiteit verwachten.