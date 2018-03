'Wat we deze week gaan leren over het peil van de Rode Duivels: niets'

Vanaf 15.30 kan u vanmiddag terecht op het training center van de Rode Duivels in Tubeke/Tubize. De open training start dan wel maar om 17.30, maar om een en ander in goeie banen te leiden, veiligheid is prioritair, komt u best wat vroeger. Zonder (rug)zakken. Ook het aantal toeschouwers is beperkt, 1600 slechts.

