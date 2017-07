Wat we nu al kunnen onthouden van het EK voetbal voor vrouwen

1. Verdienstelijk debuut van de Red Flames

Ondanks de uitschakeling in de groepsfase mogen de Belgen toch terugblikken op een mooi parcours. De kwalificatie voor het EK op zich is al een eerste verdienste, al moet er wel bij vermeld wordt dat dit de eerste editie was met zestien in plaats van twaalf landen, wat het iets gemakkelijker maakte voor de Red Flames om zich te kwalificeren.

In de groepsfase moesten de Flames hun meerdere erkennen in Denemarken en Nederland, twee landen die nog steeds in het toernooi zitten en mogelijk de finale tegen elkaar spelen. De enige overwinning, 0-2 tegen Noorwegen, moet zeker niet onderschat worden. Met een twaalfde plaats op de wereldranglijst staan de Noorse dames hoger aangeschreven dan de Belgische (22). Bovendien is Noorwegen de runner-up van de EK's in 2005 en 2013.

2. Duitse hegemonie doorbroken

Dat Noorwegen zich tweemaal met de tweede plaats tevreden moest stellen, is de schuld van Duitsland. Die Frauenmannschaft stond de laatste zes (!) EK's op het allerhoogste schavotje, maar dat zal dit jaar niet gebeuren. Denemarken maakte een 1-0 achterstand ongedaan in hun kwartfinale tegen Duitsland en schreef zo geschiedenis.

Als ze hun geschiedenisboeken met nog enkele pagina's willen aandikken, zullen ze eerst voorbij Oostenrijk moeten in de halve finale. Daarna wacht de winnaar van Engeland-Nederland hen op in de finale.

3. Belangrijkste catfight van het jaar

Van een kattengevecht is wel degelijk sprake, want op donderdag drie juli nemen de Oranje Leeuwinnen het in de halve finale op tegen de Engelse Lionesses. De winnaar van dat duel mag zichzelf favoriet noemen voor de eindwinst van het toernooi.

Nederland kan dat doen omdat ze hun halve finale en de eventuele finale spelen voor een uitverkochte Grolsch Veste in Enschede. Het thuisvoordeel is tot dusver niet onbelangrijk gebleken voor de Oranje Leeuwinnen; elke wedstrijd werd al gewonnen.

De Lionesses mogen dan weer aanspraak maken op de favorietenrol omdat ze het hoogst geplaatste land (FIFA-ranking 5) in het toernooi zijn. Bovendien hebben ze de voorlopige topschutter van het EK in hun rangen. Jodie Taylor trof al vijf keer raak, beter dan eender welke andere speelster. Haar dichtste achtervolgers scoorden maximum twee keer en hebben dus nog heel wat goed te maken op de Engelse goaltjesdievegge.