'We dachten echt dat Teo onze nieuwe Lewandowski zou worden'

18 september 2011. Op zijn twintigste speelt Lukasz Teodorczyk zijn tweede seizoen bij de profs. Polonia neemt het op tegen erfvijand Legia. In minuut 55 geeft het scorebord een stand van 1-1 aan. Bij Ivica Vrdoljak, de kapitein van Legia die hem al van bij de aftrap viseert, gaat het licht uit. De overtreding is spectaculair, de gevolgen zijn dat ook. Het scheenbeen van Teo is gebroken, hij moet op de brancard afgevoerd worden. Zijn vervanger Edgar Cani maakt dan ook nog eens de winning goal (2-1).

De jongen uit Zuromin komt sterker terug. Hij scoort meerdere matchen na elkaar, maar dan remmen twee nieuwe blessures zijn ontwikkeling weer af. In Poznan scheurt hij in juni 2014 de kruisband van zijn enkel en in Kiev houdt opnieuw zijn scheenbeen hem vijf lange maanden van het voetbalveld weg. Daardoor krijgt Teo de tijd niet om zijn stempel te drukken.

"Hij was de speler die iedereen verwachtte dat hij zou zijn", zegt Jerzy Engel, de grote baas van Polonia Warschau. "Twee-, drieduizend mensen verplaatsten zich naar het stadion alleen maar om hem te zien scoren." Supporter Alek deelt die mening niet: "Ik zou hem niet noemen bij de belangrijkste spelers van de club. Hij heeft amper een volledig seizoen gespeeld. We hebben niks gewonnen met hem erbij. Ik kan niet zeggen dat ik van hem houd of niet van hem houd. Hij bestaat... Dat is al."

Elk van Teodorczyks clubs kende moeilijke momenten in de periode dat hij er speelde. Zes maanden na zijn vertrek ging Polonia failliet en zakte het terug naar het vijfde niveau. Adam Benali, fan van Lech: "We dachten echt dat Teo onze nieuwe Robert Lewandowski zou worden. Hij kwam op een moment dat we ernstige financiële moeilijkheden hadden en hij was een grote belofte. Maar met hem hebben we altijd pech gehad. En het seizoen van zijn vertrek speelden we kampioen..." Teodorczyk als ongelukbrenger?

Nicolas Taiana