'Wedstrijden tegen Man U hebben prijs van Dendoncker de hoogte ingejaagd'

Christophe Henrotay over...

... de transfer van Youri Tielemans:

'Ik ben daar een jaar mee bezig geweest. In maart kende Youri zijn bestemming, maar we hebben gewacht om erover te communiceren. Youri heeft daar natuurlijk zijn zeg in, ik beslis niet in zijn plaats. Mijn doel is een carrière uit te bouwen voor mijn speler, alles verloopt dus volgens een plan. Youri kon niet naar vijftig verschillende clubs, want ze moeten zijn transfervergoeding kunnen betalen en hem een bijpassend salaris bieden terwijl hij bij Anderlecht al goed verdiende. Monaco was een van de weinige clubs die daartoe in staat waren. Voor de speler was dat oké en ik was ook blij voor Vadim (Vasilyev, de CEO van Monaco), die een uitstekende versterking binnengehaald heeft. En voor Youri is het sportief gezien een uitstekende keuze.'

... de 40 miljoen euro die Anderlecht vraagt voor Leander Dendoncker:

'Ik vind dat heel goed. Dat betekent dat ze hem enorm naar waarde schatten, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook zijn reële waarde op de markt is. Anderlecht vroeg veel meer dan 25 miljoen euro voor Youri Tielemans en Monaco bood veel minder. Mijn rol is de beide partijen tot een akkoord te laten komen over de juiste prijs. Van Leander staan er minder filmpjes op YouTube dan van Youri, maar de wedstrijden tegen Manchester United hebben zijn prijs wel de hoogte in gejaagd.'

'Ik verdedig in de eerste plaats mijn speler, maar spelers moeten ook begrijpen dat hun attitude het tempo van hun carrière bepaalt. Als je een moeilijke jongen bent, dan gaat Real Madrid je niet nemen. Als Karim Benzema zijn huidige problemen al had gehad voor hij naar Madrid vertrok, dan had hij daar nooit een contract gekregen. Nooit.

'Wat is het beste: Anderlecht nu verlaten voor een degradatiekandidaat in een topcompetitie of nog een jaar wachten en naar Tottenham gaan? Ik denk dat dat nogal duidelijk is... Mijn rol is de speler te gidsen. Youri had vorig jaar al kunnen vertrekken, we hadden concrete aanbiedingen voor hem. Youri heeft me toen gevraagd wat Anderlecht wou. Ik heb hem gezegd dat de club hem nog een jaar wilde houden. Daarop heeft hij zelf besloten om te blijven. Dat was een goede beslissing. De mentaliteit van een speler valt af te lezen aan zijn cv.'

... de interesse van Real Madrid voor Thibaut Courtois:

'Uiteraard is Thibaut gegeerd door de grootste clubs en dus ook door de Champions Leaguewinnaar. Thibaut wint wedstrijden en titels voor je ploeg. Ik ontmoet geregeld bestuurslui van Real en dan wordt er ook weleens over Thibaut gepraat. Maar ik hou hem daar zelf wel van wel op de hoogte.'