'Weg met de tweede zit in het voetbal'

Nooit eerder werd er in de Jupiler Pro League zoveel aan spelers uitgegeven in de maand januari als in de pas afgesloten transferperiode. Ook in het buitenland werden recordsommen gespendeerd, in een poging de kern te versterken of de concurrentie de loef af te steken. Maar vooral: om de eigen fouten uit het verleden recht te trekken en slechte scouting te verdoezelen. Een pervers systeem, vindt Frank Van Laeken.