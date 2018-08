Welk gezicht toont PSG dit seizoen?

Toufiqui, Bernede, Rimane, Dagba of Nsoki (de lijst is niet volledig): de achteloze supporter had genoeg om zich over te verbazen bij het zien van de ploegopstellingen van Thomas Tuchel tijdens de International Champions Cup in Klagenfurt en Singapore. De resultaten waren navenant, want de Parijzenaars werden overtuigend geklopt door Bayern München (3-1) en Arsenal (5-1), voor ze zich herpakten tegen Atlético Madrid (3-2). De Duitse coach pleitte nogmaals voor een uitstel van het begin van de competitie in de jaren met een WK. TT werd op dat vlak inderdaad niet verwend, want terwijl PSG al op 12 augustus de Ligue 1 aanvat tegen Caen, keren zijn laatste internationals (Thomas Meunier, Alphonse Areola, Presnel Kimpembe en Kylian Mbappé) pas een week op voorhand terug. Ángel Di María, Thiago Silva, Marquinhos en Neymar waren er vorige week al en Edinson Cavani is nog altijd out met een blessure die hij in Rusland opliep. Veel conclusies kunnen er dus nog niet getrokken worden, al is het wel duidelijk dat de 4-3-3 waar Unai Emery vorig seizoen bij zwoer, zijn beste tijd gehad heeft en waarschijnlijk ingeruild wordt voor een 4-2-3-1 of een 3-4-2-1 - de nieuwe coach is tactisch flexibel, dat is bekend.

In doel is PSG goed voorzien, maar de verdediging is duidelijk nog onvoldoende gestoffeerd: door het vertrek van Berniche (Athletic Bilbao) en de blessure van Dani Alves blijven voor de flank alleen Meunier en Layvin Kurzawa, van wie gezegd wordt dat hij misschien ook vertrekt. Centraal beschikt Tuchel met Silva, Marquinhos en Kimpembe over een trio van een hoog niveau, maar achter hen gaapt de woestijn: uiteindelijk moest Lassana Diarra daar zelfs gaan spelen. Er moet nog versterking komen (Jérôme Boateng? Leonardo Bonucci?), maar tegen welke prijs? Het dossier van PSG staat immers nog altijd op de agenda van het instituut voor financiële controle van clubs. De Parijzenaars kunnen zich dus geen folietjes permitteren. Ook het middenveld verdient trouwens wat versterking: Thiago Motta is met pensioen gegaan en de zaak-Adrien Rabiot is nog altijd niet geregeld. De naam van N'Golo Kanté valt geregeld, tot groot jolijt van Mbappé, die hem warm aanbeval bij zijn voorzitter. Maar Chelsea wil hem niet voor niks laten gaan. Uiteindelijk stelt alleen de aanvallende sector gerust. Tuchel heeft met Neymar gesproken en de Braziliaan zou naar verluidt wel gecharmeerd zijn door het discours van de Duitser, net als Mbappé, die niet meer op een vertrek aanstuurt. Wat Cavani betreft, die met nadruk wordt gelinkt aan Real Madrid, sprak Tuchel klare taal: er is geen sprake van dat die weg mag.

