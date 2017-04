Welke eer valt er voor Tony Adams als trainer van Granada te rapen?

De verwijzing naar zijn aanvoerderschap bij Arsenal zou inmiddels een serieuze bel moeten doen rinkelen. De spelerscarrière van Adams ligt al vijftien jaar achter ons, maar het Londens voetbalicoon - wiens bronzen standbeeld al enkele jaren naast dat van Thierry Henry en Herbert Chapman voor de poort van het Emirates Stadium blinkt - dook nadien nog te pas en te onpas als trainer in de voetbalwereld op.

Trainerscarrière met valse noten

Maandagmiddag dus in Andalusië, waar hij werd voorgesteld als nieuwe trainer van Granada. De 50-jarige Engelsman is de opvolger van Lucas Alcaraz, die na slechts één schamel puntje uit zes wedstrijden mocht beschikken. De opdracht van Adams is simpel, maar aartsmoeilijk: hij moet de nummer negentien uit de Primera División voor de degradatie behoeden. Met nog zeven wedstrijden op programma, bedraagt de achterstand op de veilige zeventiende plek van Leganés al zeven punten.

De Chinese eigenaar John Jiang Lizhang legt het lot van de club dus in handen van een man die in zijn trainerscarrière hoofdzakelijk valse noten speelde. Zo ging Adams één jaar na zijn afscheid op Highbury aan de slag bij de Engelse vierdeklasse Wycombe Wanderers. Die club stond in augustus 2003 aan de leiding in z'n reeks, maar degradeerde wonderwel wegens een desastreuze vorm. Adams nam logischerwijs ontslag.

Vervolgens zat hij bij Portsmouth twee jaar lang op de bank als assistent van Harry Redknapp. Bij diens vertrek naar Tottenham kreeg Adams de touwtjes in handen, maar na slechts tien punten uit zestien wedstrijden was ook dat liedje snel uitgezongen. Een jaar later was ook zijn passage bij het Azerbeidzjaanse Qäbälä er een om snel te vergeten.

Chinese invloeden

Adams waagde zich ruim zes jaar lang niet aan een job als hoofdtrainer, tot zijn naam maandagmiddag uit de grote hoed van Lizhang werd getoverd. Nu ja, toveren ... Zijn aanstelling hoeft geen verrassing te zijn. Sinds Lizhang medio 2016 Granada voor om en bij de 40 miljoen euro overkocht van de Italiaan Giampaolo Pozzo - die ook nog Udinese en Watford in zijn portefeuille heeft - is de invloed vanuit het Oosten niet te overzien.

Granada deed eigenlijk vorige week al beroep op de diensten van Adams. Lizhang stelde hem toen aan als sportief directeur, maar de zakelijke relatie tussen beide is al langer gaande. Adams bekleedde vorig seizoen dezelfde functie bij Chongqing Dangdai Lifan, een Chinese eersteklasser waarvan Lizhang ook eigenaar en investeerder is. Die club nam in de wintermercato Adrián Ramos voor elf miljoen euro over van Borussia Dortmund. De Chinezen stalden de Colombiaanse aanvaller tot juni bij - u kan het wel al raden - Granada.

Het voetbalimperium van de 35-jarige Lizhang belooft zich in de toekomst nog verder uit te breiden, want de rijke Chinees - die ooit als sportjournalist begon - aast ook al even op OH Leuven. Los daarvan lijkt Tony Adams de zoveelste trainer slash marionet die verstrikt is geraakt in een kleverig spinnenweb, dat door foute keuzes ettelijke jaren aan zijn naam zal blijven plakken. Want met confrontaties tegen Celta de Vigo, Sevilla en Real Madrid lijkt het onwaarschijnlijk dat de Arsenal-legende de degradatie van Granada in amper zeven wedstrijden nog kan afwenden. Indien zo, staat zijn teller van mislukte trainersavonturen dan al op vier.