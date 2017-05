Wie betaalt 100 miljoen euro voor Andrea Belotti?

Het huidige Juventus toont aan dat er schoonheid en poëzie schuilt in verdedigen. Zeker als je zoals coach Massimiliano Allegri een beroep kan doen op een stevig fundament met doelman Gianluigi Buffon (39) en routiniers Giorgio Chiellini (32) en Leonardo Bonucci (30).

Je moet een bloedband creëren tussen jezelf en het doel. Andrea Belotti

In de Turijnse derby hoopt Andrea Belotti (23) een bres te slaan in de muur van de toekomstige Italiaanse kampioen. Een stormachtige ontwikkeling beleeft de complete aanvaller alleszins, want in de topschuttersstand leidt de zevenvoudige international met 25 treffers (en 5 assists in 31 competitieduels), evenveel als Edin Dzeko (AS Roma). Niemand lijkt zo geslepen als de rijzende ster van de Serie A, iets wat ook bondscoach Giampiero Ventura niet ontging.

Nadat hij in augustus 2015 voor 7,5 miljoen euro door Torino was overgenomen van Palermo, was het de 69-jarige trainer die hem in januari 2016 volledig liet ontbolsteren. 'Je moet een bloedband creëren tussen jezelf en het doel', gaf Belotti een verklaring voor zijn opgang in de Corriere della Serra. 'De keeper is de vijand. Hij kan die relatie verzieken.'

Bod van Arsenal

Belotti, die dweept met Andrij Sjevtsjenko, is bezig aan zijn laatste weken bij de Italiaanse middenmoter. Torino sloeg een bod van Arsenal (ter waarde van 65 miljoen euro) af tijdens de winterstop. Voorzitter Urbano Cairo liet eind december in zijn nieuwe overeenkomst, die afloopt in 2021, een afkoopsom van 100 miljoen euro opnemen.

Manchester United, Chelsea, Juventus, AC Milan en zelfs Barcelona liggen alvast op de loer.