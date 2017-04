Wie houdt Feyenoord nog van de kampioenenschaal?

Feyenoord kreeg zondagmiddag met FC Utrecht de op papier lastigste van zijn vier resterende tegenstanders voor de kiezen. Het blijft in pole position dankzij Eljero Elia en Jens Toornstra, die al voor de vijfde thuiswedstrijd op rij raak trof. De 28-jarige middenvelder zit inmiddels al aan veertien treffers dit seizoen en scoorde die allemaal in De Kuip. Een paar uur na de zege van Feyenoord veegde Ajax de vloer aan met Heerenveen (5-1), waar verdediger Wout Faes - gehuurd van Anderlecht - aan de basis van maar liefst drie tegendoelpunten lag. Het verschil tussen leider en achtervolger blijft zo dus één punt.

Een eerste Rotterdamse titel sinds het seizoen 1998/1999 lijkt binnen handbereik, maar daarvoor moet de Trots van het Zuid nog drie kliffen omzeilen. Die eerste is gelegen in Arnhem, waar Feyenoord komende zondag Vitesse - de vijfde in de stand - treft. Op de voorlaatste speeldag maakt het elftal van Giovanni Van Bronckhorst de oversteek naar Stadion Woudestein, waar stadsgenoot Excelsior wacht. Indien zowel Feyenoord als Ajax blijven winnen, spelen de Rotterdammers hun kampioenenwedstrijd voor eigen publiek. Op de slotspeeldag ontvangt het Heracles in de De Kuip.

Programma Feyenoord

23/04 Vitesse - Feyenoord

07/05 Excelsior - Feyenoord

14/05 Feyenoord - Heracles

Autoritair Ajax zonder titel?

Ajax kan na nieuwjaar met 38 punten op 42 een waanzinnig goed rapport voorleggen, maar dat is mogelijk niet voldoende om de kampioenenschaal na drie jaar terug naar de hoofdstad te halen. Ajax verloor geen enkele competitiewedstrijd in 2017, scoorde maar liefst 37 keer en kreeg van geen enkele opponent meer dan één doelpunt tegen. Je zou denken dat het cijfers van een kampioen zijn, maar ondanks die ongeslagen reeks en zelfs een zege tegen koploper Feyenoord hebben de Ajacieden hun lot nog steeds niet in eigen handen.

Met een trip naar het Philips Stadion staat er zondag in principe een van de lastigste uitwedstrijden van het seizoen op het programma, al verliet Ajax de voorbije twee seizoenen Eindhoven telkens met drie overtuigend gepakte punten. In mei lijkt Amsterdams puntenverlies ondenkbaar. Dan krijgt Ajax eerst hekkensluiter PSV over de vloer, nadien beëindigt het de competitie op het veld van Willem II.

Programma Ajax

23/04 PSV - Ajax

07/05 Ajax - Go Ahead Eagles

14/05 Willem II - Ajax

Een derde opeenvolgende titelviering voor PSV is mathematisch nog mogelijk, maar lijkt louter utopisch. De Eindhovenaren verloren afgelopen weekend twee kostbare punten bij ADO Den Haag (1-1) en hinken nu ten opzichte van Feyenoord al zes punten achterop. PSV beschikt bovendien over het 'slechtste' doelsaldo van de drie titelpretendenten. Het saldo van de lampenclub bedraagt momenteel +41, terwijl dat van de leider op +61 staat.

Programma PSV

23/04 PSV - Ajax

07/05 Groningen - PSV

14/05 PSV - PEC Zwolle