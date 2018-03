Willem Geubbels: nieuwe wonderboy van het Franse voetbal

De frustratie bij Olympique Lyon is groot. Het werd vorige week uitgeschakeld in de Europa League door CSKA Moskou en op de koop toe weigert het grootste talent er zijn handtekening te zetten onder zijn eerste profcontract. Willem Geubbels is zijn naam. Hij is de zoon van een Nederlandse vader en een moeder uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, maar werd geboren in het Franse Villeurbanne op 16 augustus 2001. In december vorig jaar viel hij in de Europa Leaguewedstrijd tegen Atalanta Bergamo in en werd hij zo de eerste speler uit het nieuwe millennium die in actie kwam in de Europa League. Hij mocht dit seizoen ook al een paar keer van de Ligue 1 proeven.

Olympique Lyon deed er alles aan om Geubbels, opgeleid bij de club en nu al 'de nieuwe Mbappé' genoemd, te paaien. Er werd hem ook een niet te versmaden contract aangeboden, 'nooit gezien in de geschiedenis van de club', aldus voorzitter Jean-Michel Aulas. Maar tevergeefs, de jongeling lijkt zijn zinnen gezet te hebben op een vertrek. Topclubs als Arsenal, FC Barcelona of Chelsea staan te dringen. AS Monaco nam al contact op met Lyon, maar Aulas is niet van plan de nieuwe wonderboy zonder slag of stoot te laten gaan. 'Als Willem denkt dat hij een betere carrière kan maken in Monaco dan in Lyon... Monaco kocht Pietro Pellegri ( 16-jarige Italiaanse spits die in januari van Genoa overkwam, nvdr) voor 25 miljoen euro, wij gaan geen cadeautjes uitdelen.' Naar verluidt hangt er een prijskaartje aan Geubbels van... 70 miljoen euro.

Dat de beste jonge Franse voetballers naar een buitenlandse topclub trekken nadat ze hun opleiding genoten in een centre de formation, is een fenomeen waar steeds meer Franse clubs onder gebukt gaan. De meest bekende voorbeelden zijn die van Kingsley Coman, die in de zomer van 2014 op 18-jarige leeftijd PSG verliet voor Juventus, en Paul Pogba, die 16 jaar was toen hij in 2009 Le Havre inruilde voor Manchester United.