Windstilte op White Heart Lane

Romelu Lukaku en Wayne Rooney die van club wisselen, Arsenal dat 53 miljoen euro voor Alexandre Lacazette betaalt en Everton dat 28,5 miljoen euro neertelt voor een keeper (Jordan Pickford) die vorig jaar nog degradeerde met Sunderland. De clubs die in het seizoen 2017-2018 een plek in de top vier ambiëren roeren zich volop in de transfermarkt. Bij Tottenham Hotspur blijft het echter opvallend stil.

Topspelers nog lang onder contract

De Spurs realiseerden tot nu toe nog geen enkele inkomende transfer en lieten al drie spelers vertrekken. Nabil Bentaleb werd vorig jaar uitgeleend aan Schalke 04 en maakte in het tussenseizoen de definitieve overstap naar de club uit Gelsenkirchen. Hetzelfde gebeurde met Federico Fazio (AS Roma) en Clinton N'Jie (Marseille). De Noord-Londense club zag dus nog geen enkele speler vertrekken van de basisploeg die vorig jaar als enige in de buurt kwam van een oppermachtig Chelsea.

De afgelopen jaren deden de Spurs veel moeite om hun steunpilaren langer op White Heart Lane te houden. In de zomer van 2016 tekende goudhaantje Dele Alli (21) een nieuwe verbintenis tot 2022, Harry Kane (23) deed enkele maanden later hetzelfde. Ook andere sterkhouders zoals Eric Dier (tot 2021), Christian Eriksen(tot 2020), Jan Vertonghen (tot 2019), Hugo Lloris (tot 2022) en Moussa Dembélé (tot 2019) staan nog meerdere jaren onder contract bij Tottenham.

Twee mogelijke vertrekkers

Deze zomermercato staan voornamelijk Toby Alderweireld en Kyle Walker op het verlanglijstje van enkele topclubs. Walker wordt in verband gebracht met Manchester City en volgens de Britse omroep BBC zijn er al gesprekken tussen beide clubs aan de gang. Alderweireld wordt volgens HLN dan weer gelinkt aan Inter Milan en Manchester City. 'Ik zie mezelf ook volgend seizoen nog voor de Spurs spelen, maar het is aan hen om met een nieuw voorstel te komen', zei de verdediger in HLN.

Op die manier blijft Tottenham de enige topclub in Engeland die nog geen nieuwe spelers aankocht deze zomer, terwijl de zes andere topclubs allemaal minstens 35 miljoen euro hebben gespendeerd. We rekenen Everton ook bij de topclubs omdat het al meer dan honderd miljoen uitgaf.

Bekijk het lijstje met de belangrijkste inkomende transfers per club hieronder (in miljoen euro). (Bron: transfermarket.com)

Manchester City: Bernardo Silva (50) en Ederson (40) = 90

Manchester United: Romelu Lukaku (85) en Victor Lindelöf (35) = 120

Chelsea: Willy Caballero (transfervrij) en Antonio Rüdiger (35) = 35

Arsenal: Alexandre Lacazette (53) en Sead Kolasinac (transfervrij) = 53

Liverpool: Mohamed Salah (42) en Dominic Solanke (transfervrij) = 42

Everton: Jordan Pickford (28,5), Michael Keane (28,5), Davy Klaassen (27), Henry Onyekuru (8), Sandro Ramírez (6) en Wayne Rooney (nog niet bekend) = 98 + ?