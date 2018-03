'Winnen volstaat niet meer'

We sommen ze even op: FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, AS Roma, Sevilla, Liverpool, Juventus, Bayern München. 'Deze jaargang bewijst dat het voetbal aan het winnen is', herhaalt Aad de Mos aan de telefoon. 'Ik ben ervan overtuigd dat die trend zich zal doorzetten. Lange tijd zijn we achter Conte, Mourinho en Emery gaan staan. Zij dachten dat hun reactievoetbal de juiste formule was. Maar als je voor de aanval kiest, word je beloond, bewijzen de Europa League en de Champions League nu. Ik verwacht ook heel veel van het hele Red Bull-project, onder leiding van Ralf Rangnick. Het heeft zijn tijd geduurd, maar Salzburg en Leipzig plukken er nu de vruchten van. Dat zijn heel sterke teams. Ik ben zeer blij dat trainers zoals José Mourinho en Rafa Benítez, vernietigers van het voetbal noem ik ze, eindelijk hun keizerrijk zien afbrokkelen.'

