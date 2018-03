Wissam Ben Yedder: de killer van Man U

José Mourinho krijgt koude rillingen bij het horen van zijn naam alleen al. Amper twee minuten nadat Wissam Ben Yedder door coach Vincenzo Montella binnen de lijnen was gebracht, brak hij de wedstrijd open.

Maar niet alles was rozengeur en maneschijn in het leven van de Franse spits met Tunesische roots.

In 1990 werd hij geboren in de Parijse voorstad Sarcelles, waar hij opgroeide met ene Riyad Mahrez. Zijn debuut in het profvoetbal maakte hij bij vierdeklasser UJA Alfortville, waar hij in 23 wedstrijden negenmaal de netten wist te vinden.

In 2010 versierde hij een transfer naar het grote Toulouse, waar hij zes seizoenen zou verblijven en 63 Ligue 1-doelpunten zou maken. Daarmee verbrak hij het clubrecord van André-Pierre Gignac, die 35 keer wist te scoren.

Futsal

Zijn transfer naar Sevilla kwam er in de zomer van 2016. In het begin van zijn carrière bij Los Nervionenses moest de man van negen miljoen zich wegens de sterke concurrentie tevreden stellen met enkele invalbeurten.

Uiteindelijk vertrokken concurrenten Stevan Joveti? en Luciano Vietto richting AS Monaco en Valencia CF. De Colombiaan Luis Muriel kwam in de plaats, maar wist nog geen potten te breken in Andalusië.

Inmiddels is Ben Yedder aan een goed seizoen bezig met zes doelpunten in La Liga en drie in de Copa del Rey. Daarnaast speelde hij met twee goals tegen Istanbul Basaksehir FK een grote rol in de CL-kwalificatie. Vooral in het kampioenenbal gooit hij hoge ogen met acht doelpunten in evenveel wedstrijden.

Alhoewel hij in het verleden al drie wedstrijden voor Jong Frankrijk (U21) en twee wedstrijden voor de nationale futsalploeg speelde, zit een selectie voor Les Bleus er niet meteen in. Met OlivierGiroud, Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette en Antoine Griezmann zijn de plaatsjes in de spits van Frankrijk duur.