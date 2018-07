WK-barometer: de 'fake fouls' van Neymar, de klok van Cavani en het zelfvertrouwen van Kane

Het huilende genie Neymar Jr. (26), een thema dat iedereen stevig bezighoudt in het vooruitzicht van de kwartfinale tegen onze Rode Duivels in Kazan. Na de achtste finale tegen Mexico (2-0-zege), waarin de sterspeler van PSG vermoedelijk zijn beste partij van de wereldbeker afwerkte, reageerde de Braziliaan voor het eerst in de media. 'De critici zijn hier alleen om mijn zelfvertrouwen aan te tasten', vertelde de linksbuiten, die voor 222 miljoen euro in de zomer van 2017 Barcelona verruilde voor Parijs. 'Ik ben helemaal niet bezig met die commentaren. Enkel wil ik voetbal spelen en mijn kameraden helpen op het terrein. Enkel en alleen daarom ben ik hier in Rusland. En voor niks anders.'

Nochtans komen de reacties op zijn 'fake fouls', zoals de Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio het mooi en treffend omschreef, niet van de minsten. Zoals bijvoorbeeld landgenoot Tostão, de wereldkampioen van 1970 die een wonderbaarlijke spelmaker en een fantastische afwerker voor doel was. 'Bondscoach Tite moet streng maar open omgaan met Neymar Jr.', opperde hij over de man die in 89 interlands al aan 57 treffers zit. 'Duidelijk moet hij hem durven zeggen, om er mee op te houden, constant te klagen, in discussie te gaan of zich te laten vallen. Anders maakt het de speler ongeloofwaardig.'

De Zuid-Amerikaan werd in zijn visie bijgetreden door de Deense legende Peter Schmeichel, in Rusland aanwezig als expert voor de tv-zender Russia Today. 'De FIFA riep Neymar Jr. na Mexico uit tot man van de match, maar ze moeten toch maar eens goed nadenken hoe hij zich in het spel begeeft. Ik kan geen ander woord vinden, dan het te bestempelen als schandalig', nam hij geen blad voor de mond. 'Op een bepaald moment wenste ik echt dat hij niet meer meedeed. Omdat het zo ergerlijk is, om te moeten zien hoe hij bestraffingen voor tegenspelers provoceerde.'

Raakt Edinson Cavani (31) volledig fit voor de kwartfinale tegen Frankrijk? Het is een vraag die geheel Uruguay in de ban houdt, want met drie treffers is de spits van PSG de gevaarlijkste en meest dreigende speler in de selectie van bondscoach Oscar Tabárez. Bij de 2-1-zege op Europees kampioen Portugal in de achtste finales ontpopte de routinier zich tot afmaker van dienst bij La Celeste. Na zijn kuitletsel volgt de 105-voudig international, daarbij goed voor 45 goals, een intensief revalidatieprogramma, maar volgens de laatste berichten blijft de pijn aan het gewricht aanhouden. Een race tegen de klok dreigt het dus te worden voor de aanvalspartner van Luis Suárez?

Cavani wordt vooral op handen gedragen door zijn voortrekkersrol. Als één van de weinigen is hij een voorbeeld voor de andere jongens die zich een ster wanen, want hij zet zijn positieve energie over door een behoorlijke portie werkkracht. Hij schrikt er niet voor terug om zijn defensieve werk op te knappen. Dat apprecieert zijn 71-jarige trainer enorm en verklaart volgens hem een groot gedeelte van het huidige succes.

Op de social media is de zin 'It's coming home!' al een tijdje een hot topic, verwijzend naar Engeland, dat in 1966 voor het laatst (en ook het eerst) wereldkampioen werden. Topschutter Harry Kane begint stilaan ook sterk te geloven in de wereldtitel, zeker nadat eindelijk werd afgerekend met het spook van verliezer in een beslissende penaltyreeks tijdens de knock-outfase van een groot toernooi.

'Te veel wordt er gezegd en geschreven dat wij een onervaren team zijn', benadrukte de 24-jarige aanvaller van Tottenham na afloop van de (benauwde) zege in de achtste finale tegenover Colombia. 'Strafschoppenseries, dat gaat voor een groot gedeelte over mentaliteit. Onze teamspirit is geweldig. We geloven sterk in onszelf. Dit bewijst ook hoe deze spelersgroep in elkaar steekt. Op het veld is het moment dat je echt kan laten zien hoe ver je bent als ploeg. We laten ons niet snel meer gek maken.'