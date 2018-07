WK-barometer: de fantastische vorm van Engeland, de 3-4 van Frankrijk-België en het zelfvertrouwen van Paul Pogba

Na de 2-0-winst op Zweden staat Engeland voor het eerst in 28 jaar straks tegenover Kroatië in de halve finale van een WK. Een ferme opsteker voor bondscoach Gareth Southgate en zijn vrij jonge spelersgroep. Vier jaar geleden overleefde The Tree Lions niet eens de groepsfase, want meteen ook het afscheid betekende voor een generatie met spelers als Steven Gerrard en Frank Lampard. 'Ik was nog niet eens geboren tijdens de laatste halve finale van onze nationale ploeg bij een wereldbeker', reageerde Evertongoalie Jordan Pickford (24). Centrale verdediger Harry Maguire, die het openingsdoelpunt voor zijn rekening nam, toonde zich bijzonder blij na zijn eerste treffer ooit als international. 'Wij hebben gewoon een goede groep met veel talent.' De 25-jarige prof van Leicester City zat twee jaar geleden, tijdens het EK in Frankrijk, nog als fan in de tribunes. 'Opmerkelijk, hé', vertelde hij in de Engelse pers. 'Daarom ben ik ook zo trots. Hopelijk komt er nog veel meer van dit.' Aanvoerder Harry Kane (Tottenham) durft al zijn nek uitsteken. 'We hebben veel vertrouwen en steken in een fantastische vorm. In lastige wedstrijden houden we het hoofd koel. We gaan er alles aan doen om het land en onze supporters fier te maken.' Die laatsten durven opnieuw te dromen van meer. Want in Rusland en Engeland zingen ze uit volle borst 'It's coming home', het lied dat in 1996 werd gebruikt als EK-gastheer, maar nu verwijst naar het meenemen van de wereldtitel. Wait and see.

Frankrijk-België in Sint-Petersburg wordt de 74e confrontatie in 114 jaar. Puur op basis van cijfermateriaal mogen de Rode Duivels hoop koesteren, want de balans spreekt vandaag nog altijd in het voordeel van België. Van de 73 eerdere ontmoetingen tussen beide landenteams wonnen onze landgenoten er dertig, tegenover vierentwintig zeges van les Bleus en negentien gelijke spelen. Ook qua doelpunten doen ze beter dan onze zuiderburen, met 160 treffers voor de Rode Duivels en 127 voor Frankrijk. Tussen 1 mei 1904 in Brussel en 10 juli 2018 in Sint-Petersburg gaapt dus een ferme tijdskloof, die gepaard ging met veel veranderingen qua machtsverhoudingen. Na de kleine finale op het WK in Mexico van 1986, door Frankrijk gewonnen met 4-2 na verlengingen in Puebla van Jan Ceulemans en co, volgden er amper drie duels in de laatste veertien jaar. Maar nooit troffen we elkaar nog in een officiële competitie. De laatste maal, op 7 juni 2015 in het stade de France, werd een echt spektalstuk opgevoerd, dat uiteindelijk eindigde op een vooroorlogse 3-4. Toenmalig bondscoach Marc Wilmots zag zijn team toen swingen, met doelpunten van Marouane Fellaini (2), Eden Hazard (op penalty) en ... Radja Nainggolan, die uitpakte met een prachtige trap en heerste op het middenveld.

De Franse president Emmanuel Macron reist, ondanks het feit dat mensenrechtenorganisaties westerse politici vroegen om een WK-boycot door de Russische invloed in de Syrische burgeroorlog, dinsdag toch af naar de wereldbeker om zijn nationale ploeg te steunen. In 2010, door een muiterij van de spelers tegenover bondscoach Raymond Domenech, betekende de laatste plaats in groep A (met Uruguay, Mexico en Zuid-Afrika) met amper een puntje een ongelofelijk dieptepunt voor les Bleus. Het wegsturen van Nicolas Anelka door de Franse voetbalbond, na een publiekelijke tirade aan het adres van Domenech, blijft voor altijd een zwarte pagina. Vier jaar geleden bleek de kwartfinale tegen Duitsland (0-1-verlies) in Rio de Janeiro het eindpunt voor de Haantjes. Beschikt Frankrijk nu over de formule om opnieuw wereldkampioen te worden, na de laatste titel in 1998? Didier Deschamps maakte het toen - net als onze T3 Thierry Henry - zelf als speler mee, maar krijgt nu de kans om als bondscoach dit huzarenstukje te realiseren. Op basis van een aantal belangrijke parameters: de snelheid van jong talent Kylian Mbappé (19), de sterkte van doelman Hugo Lloris (31), de ontdekking van de solide defensie met 'revelatie' Benjamin Pavard (22, VfB Stuttgart) - want vorig seizoen nog in de tweede Bundesliga bij - en het economische spel dat ze tot nu toe konden brengen in Rusland. 'Wij hebben geen vaste speelstijl', poneert ideeënbrenger Antoine Griezmann. 'Gewoon alles goed observeren en beschikken over jongens die de juiste oplossingen vinden', oordeelt dan weer Raphaël Varane. 'In ieder geval is dit WK sowieso voor ons al geslaagd', houdt Deschamps graag de druk volldig weg. 'De halve finale is alleszins niet ons eindstation', klinkt het alvast ambitieus bij Paul Pogba.