WK-barometer: de karaoke van Shearer en de verhalen van nonkel Marcel

* De analisten van de BBC hebben er zin in. Op sociale media doet een filmpje de ronde waarop te zien is hoe Alan Shearer zich bedient van een broodstokje om een karaoke ten berde te brengen. Gary Lineker giert het uit: 'Hij is de beste!' Wat moet dat straks worden als Engeland de finale haalt? En wint?

* Marcel Desailly, de kleerkast en Franse verdediger die met Les Bleus het WK 1998 won, heeft dezer dagen een column in The Guardian. Hij blikt vooruit op de halve finale tussen Frankrijk en België en wijst erop dat er in die wedstrijd verschillende ploegmaats elkaar op het veld weleens zouden kunnen tegenkomen, zoals: Paul Pogba vs Marouane Fellaini, N'Golo Kanté vs Eden Hazard en Olivier Giroud vs Thibaut Courtois.

Dat is niet altijd even gemakkelijk, schrijft Desailly. 'Nonkel Marcel' rakelt twee anekdotes op: 'Ik herinner me een Premier Leaguematch tussen Arsenal en Chelsea, waarin ik sterretjes zag tegen Thierry Henry. Hij maakte zelfs een doelpunt na een rechtstreeks duel tegen mij. Ik voelde de nood om te reageren: ik ging naar hem toe en suggereerde hem rustig om van flank te wisselen, omdat ik niet het risico wilde lopen hem te blesseren. Gelukkig deed hij dat, dus leverde dat verder geen problemen op.'

Ook over de strafschoppen diept hij een verhaal op uit zijn rijke voetbalverleden, meer bepaald de penaltyreeks van Frankrijk in de kwartfinales tegen Italië op het WK 1998. 'Veel mensen waren toen verbaasd om te zien dat twee jongelingen, Henry en David Trezeguet, een strafschop namen. En niet Youri Djorkaeff, destijds toch onze grote vedette naast Zinédine Zidane. Maar Youri was destijds in Italië een ploegmaat van Gianluca Pagliuca, de nationale keeper. Hij vertelde dat die op training bij Inter al zijn penalty's stopte! Ik hoop dat Giroud straks niet in dezelfde situatie zit tegen Courtois.' Wij hopen eigenlijk van wel...

* In de Spaanse pers wordt de kwartfinale tussen Brazilië en België inmiddels gezien als een soort sollicitatie voor de opvolger van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid. En de jury was duidelijk meer onder de indruk van Eden Hazard dan van Neymar. Als Eden nog even op zijn elan kan doorgaan en vandaag ook nog Kylian Mbappé kan doen verbleken, rollen ze bij Real de rode loper uit.

* Bij het Franse voetbalblad SoFoot hebben ze Emile Mpenza opgeduikeld. Op de vraag of België op dit WK het meest aantrekkelijke voetbal serveert, antwoordt de 40-jarige oud-spits van de Rode Duivels overtuigd: 'In alle objectiviteit: ja! Ik denk dat de mensen het leuk vinden om naar matchen van België te kijken.' Voor hem blinkt deze ploeg vooral uit in teamspirit, cohesie en mentale sterkte. Mpenza heeft lof voor een aantal Duivels, maar wij onthouden vooral deze: 'Thibaut Courtois is op weg om een van de beste keepers ter wereld te worden. Hij kan naar Real Madrid gaan, wat zijn doel is.' Stel je voor: straks twee Belgen bij Real... En dan nog dit: SoFoot slaagde er wel in om bij het artikel met Emile een foto van zijn broer Mbo te plaatsen. Als Les Bleus straks ook Eden en Thorgan Hazard door elkaar halen, lijkt onze plaats in de finale al binnen.