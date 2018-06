WK-barometer: de parallel tussen Honda en Zico en de eerzucht van Mané

Senegal wacht een zware taak, want het team van bondscoach Alioune Cissé verdedigt de eer van Afrika, na de eerdere uitschakeling van Egypte, Tunesië, Nigeria en Marokko. Tegen Colombia wordt er in Samara ditmaal geen swingend voetbal verwacht, maar vooral de kwalificatie voor de achtste finales. Cissé zelf is met zijn 42 jaar de jongste sportief eindverantwoordelijke op de wereldbeker, zijn spelerskern is gemiddeld 25 jaar en 9 maanden. Op de officiële wereldranglijst staat het land 27e gerangschikt, terwijl Colombia 16e staat. Na de 2-1-zege tegen Polen in groep H volgde er een 2-2-gelijkspel tegen Japan voor sterspeler Sadio Mané (26, Liverpool) en aanvoerder Cheikhou Kouyaté (ex-Kortrijk en Anderlecht).

'Het belangrijkste blijft om zo ver mogelijk te geraken', oppert Cissé. 'Niet alleen het land verwacht, dit, ook het gehele continent. Nu moeten we dat tonen tegenover een goed team, maar wij hebben ook een sterke ploeg. Graag willen we geschiedenis schrijven.'

Colombia kan dan weer voor de tweede opeenvolgende keer de knock-outfase bereiken. In 2014 werden de Zuid-Amerikanen uitgeschakeld in de kwartfinale. Bayern Münchenspelmaker James Rodríguez is in zijn zeven WK-duels bij maar liefst tien doelpunten rechtstreeks betrokken, met zes goals en vier assists.

Zoals Zico

In 2002 en 2010 kwalificeerde Japan zich voor de tweede ronde, maar telkens vormde die fase van het toernooi telkens het eindstation voor de Aziaten. De ploeg van bondscoach Akira Nishino is zeker van een plaats bij de laatste zestien als het gelijk speelt tegen het al uitgeschakelde Polen. Beide landen hebben elkaar al tweemaal eerder ontmoet. Japan won daarbij twee keer, in 1965 (5-0) en 2002 (2-0).

Daarbij wordt er sterk gerekend op de fantastische en onvoorspelbare routinier Keisuke Honda (32), die ondertussen al 37 treffers aantekende in 97 wedstrijden voor de nationale ploeg. 'Als kind was het mijn doel om het WK te winnen, omdat mijn vader me toen videobeelden toonde van Pelé op een eindronde', weet de speler van het Mexicaanse CF Pachuca, waar de aanvallend ingestelde prof sinds 2017 goed was voor 7 doelpunten in 25 duels. Maar voor Honda wordt nu vooral een parallel getrokken met een andere illustere nummer 10, namelijk het Braziliaanse icoon Zico, die bij het WK van Mexico in 1986 op 33-jarige leeftijd als invaller bij de drie groepsduels een assist gaf aan Careca bij de 3-0-zege tegen Noord-Ierland.

De in Settsu geboren Honda, in de prefectuur van Osaka, deed zelfs beter tegen Senegal. Want de oud-speler van AC Milan stond amper zes minuten op het terrein als vervanger van Shinji Kagawa door de 2-2-gelijkmaker aan te tekenen. Honda kreeg daarmee een plaatsje in de geschiedenisboeken, want hij is de eerste Japanner die er in slaagt te scoren op drie verschillende WK-eindrondes, met een tussentijds rapport van 4 goals en 3 assists in 9 wedstrijden.

Voor de eer

Bij Panama - Tunesië staat er in principe niets meer op het spel, behalve de eer, aangezien beide landen een paar maatjes te klein bleken voor Engeland en onze Rode Duivels.

Maar naast het feit dat ze nog nooit eerder tegenover elkaar stonden, kan Panama hetzelfde overkomen als Togo in 2006, namelijk een WK-debutant die zijn drie groepsduels verliest.

Toch willen de AA Gentspelers Ricardo Avila en José Luis Rodriguez met een knappe prestatie en een goed resultaat alsnog hulde brengen aan Amílcar Henríquez, de 85-voudig international die op 15 april 2017 dichtbij zijn woonplaats Colón op amper 33-jarige leeftijd werd doodgeschoten. Zijn zesjarig zoontje Junior begrijpt tot op vandaag immers nog altijd niet waarom zijn papa niet in het Panini-album staat met alle WK-deelnemers.

Afscheid van Reza

Oud-Standard en STVV-aanvaller Reza Ghoochannejhad maakte bekend dat hij stopt als Iraans international. De Heerenveenspeler maakte deel uit van de 23-koppige selectie van bondscoach Carlos Quieroz, maar kwam in Rusland nog geen minuut in actie. In oktober 2012 debuteerde de dertigjarige spits in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zuid-Korea, nu geeft hij er - ontmoedigd - na 44 interlands en 16 doelpunten de brui aan.