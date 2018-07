WK-barometer: de positieve agressie van Rebic, beer Tsjertsjesov en anti-Zlatanist Forsberg

Veel druk rust er deze dagen op de schouders van Luka Modric. Niet enkel omdat de motor op het midddenveld van Real Madrid bij een proces schuldig werd bevonden aan corruptie, doordat makelaar Zdravko Mamic - met wie hij een deal sloot - illegaal delen van de transfersom van spelers die hij verkocht voor Dinamo Zagreb zelf opstreek. De meest invloedrijke man van het Kroatische voetbal werd onlangs veroordeeld tot een celstaf voor 6,5 jaar. Maar de 32-jarige international en Liverpoolverdediger Dejan Lovren dreigen daarmee dus ook nog in de problemen te geraken. Bovendien is er de laatste kans voor deze generatie om hetzelfde succes te halen als die van huidige bondsvoorzitter Davor Suker, die bij het WK in Frankrijk twintig jaar geleden de derde plaats veroverde. Na de penaltywinst tegenover Denemarken moeten Ivan Perisic en co (ex-KSV Roeselare en Club Brugge) het nu opnemen tegen het gastland, waarbij ze nu al goed weten dat counteren geen optie zal vormen. Veel wordt er opnieuw verwacht van spits Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), die vier minuten voor het einde van de verlengingen tegen de Scandinaven een penalty uitlokte, die jammer genoeg werd gemist door Modric. De 24-jarige Rebic was ook de speler die de Duitse bekerfinale dit jaar besliste met twee treffers tegen topfavoriet Bayern München (3-1). In Sotsji zal Kroatië zijn creativiteit, gezonde agressiviteit en snelheid als kracht optimaal moeten benutten, tegenover het gastland dat graag massaal achteruit kruipt. Tegen IJsland en Nigeria toonden Ivan Rakitic en co al dat ze zelf het spel niet zo goed kunnen en willen maken, bondscoach Zlatko Dalic zal dus iets moeten vinden om de explosiviteit van Rebic maximaal te benutten. Het grote voordeel van Kroatië is dat het land ondertussen al acht opeenvolgende duels ongeslagen is op WK's en de kwalificatieduels. Mentaal een niet te onderschatten factor.

Naast het been van doelman Igor Akinfejev is het momenteel de stuntprestatie van bondscoach Stanislav Tsjertsjesov die in het organiserende land het meest over de lippen gaat bij hun zomersprookje. Hij beschikt over een bijzonder ervaren ploeg, waarvan de gemiddelde leeftijd bij de basisopstelling vaak meer dan 28 jaar bedraagt, die bovendien heel goed zijn uitgezette plannetjes minutieus uitvoert en opvolgt. Tot voor het WK werd de 54-jarige Osseet nochtans uitgespuwd door de eigen aanhang en weggehoond, nu dreigt Tsjertsjesov bij een mogelijke halve finale en eventuele eindstrijd van de Sbornaja uit te groeien tot de meest populaire van de nationale ploeg. Zeker doordat hij nu al slaagde in het meest onverwachte scenario voor Rusland. Maar ' de Joeri Gagarin met snorbaard', zoals hij al werd bejubeld door de staatstelevisie laat zichzelf niet gek maken door de bestaande euforie. Tsjertsjesov blijft onder alle omstandigheden altijd even rustig. 'Waarom zou ik nu meer stress moeten tonen?', klinkt het. 'Mijn gevoel is eenvoudig. Die toon ik gewoon op het moment zelf op het veld. Maar na het laatste fluitsignaal denk ik al aan de volgende wedstrijd. Simpel, maar correct.' Modern voetbal is niet aan hem besteed, getuige daarvan zijn 5-3-1-1-veldbezetting. Tachtig procent achter de bal aanhollen, het deert 'de beer' niet. Van alle WK-deelnemers legt Rusland het meeste kilometers af. Dat ze conditioneel zo goed stand houden, valt te danken aan het werk van de Spanjaard Paulino Granero en de Rus Vladimir Panikov die de groep de afgelopen maanden opzadelden met constante tempolopen, om te kunnen overleven. Die strategie loont dus ook. Ook hier kan iets historisch worden gerealiseerd. Want Rusland overleefde nog geen enkele keer, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de groepsfase op een WK. In 1994, 2002 en 2014 waren ze na drie duels klaar, uitgerekend in eigen land bereikten ze al minstens de kwartfinale.

Altijd heeft Engeland het bijzonder lastig met Zweden, want tijdens de laatste drie ontmoetingen dat de Scandinaviërs het in een thuisduel opnamen tegen de Three Lions, scoorde het team van de mythische aanvoerder Andreas Granqvist minstens twee keer. Weliswaar missen ze de geschorste Mikael Lustig, maar daar tegenover stond dan weer dat Sebastian Larsson zijn strafspeeldag door een te veel aan geel achter de rug heeft. Zweden kan alvast uitpakken met een hechte defensie, want in de laatste zes WK-duels hield de ploeg van bondscoach Janne Andersson al vijf keer de nul. Die opeenvolging van clean sheets zorgt er voor dat het niet simpel wordt om een gaatje te vinden. Toernooitopschutter Harry Kane en co hebben dan weer het voordeel dat ze in topvorm zijn. In veertien van de vijftien laatste WK-duels (inclusief kwalificatie) verloren ze immers nog niet. Emil Forsberg geldt zowat als de anti-Zlatanist van het Zweedse voetbal. Want de 26-jarige middenvelder van RB Leipzig is een balkunstenaar, maar valt tijdens het spel amper op omdat hij constant vecht voor de bal en bijzonder collectief denkt. Forsberg zorgt voor de druk bij de speler in balbezit, wroet en werkt hard. 'Een kwestie van concentratie en focus, of met beide voeten op de grond blijven staan', weet hij zelf. 'Dit is een droom waarin ik vertoef, en graag ook nog eventjes wil vertoeven.'