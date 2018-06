WK-barometer: de 'slechtste ploeg', de 'uitverkorenen' en de WK-ambassadrice

'De slechtste ploeg'

Positivisme over de eigen Russische nationale ploeg, het is niet aan oud-international AndrejKansjelkis (49) besteed. Dat het team van bondscoach Stanislav Tsjertsjesov zijn laatste zeven oefeninterlands voor de start van het WK niet kon winnen, leidt tot een zekere vorm van ongerustheid bij de ex-speler van onder andere Manchester United en Everton.

'Dit is de slechtste ploeg die ik in mijn leven zag. Nu maken we ons echt zorgen, want er bestaan toch serieuze problemen. In het team hebben we wel een paar goede spelers, maar zij houden er niet van om voor Rusland te voetballen, door aanvaringen met de trainer.'

Tsjertsjesov maalt niet om de kritiek. 'Dit is normaal. Onze prestaties worden onder het vergrootglas gelegd, ik heb daar geen moeite mee. Lof is ook een vorm van kritiek, toch? We gaan er alles aan doen om de meningen met goed voetbal te verbeteren.'

'Wij zijn de uitverkorenen'

De Saudische bondscoach Juan Antonio Pizzi (50) kijkt ondertussen bijzonder sterk uit naar de openingsconfrontatie tegen het gastland. De Argentijnse voormalige aanvaller van Rosario Central, Valencia, Tenerife, Barcelona en FC Porto toont zich een meester in het relativeren. 'Elk land komt met druk naar het WK', beweert de Zuid-Amerikaan. 'Er zijn maar een paar kansen om zo'n evenement mee te mogen maken. Wij zijn de uitverkorenen. Mijn team is er klaar voor. Wij hopen ons volk gelukkig te maken.'

WK-ambassadrice

Let straks op voor Viktoria Lopijreva (34), een voormalig Miss Rusland, in het bezit van een universitaire graad bedrijfskunde en de WK 2018-ambassadrice. Al een tijdje hét visitekaartje, maar vooral ook de grootste bedreiging voor de eigen nationale ploeg. Want sinds ze drie jaar geleden een relatie begon met sterspeler Fjodor Smolov kwam de stijlvolle spits van FK Krasnodar zichzelf al eens tegen. Het was op een feestje van collega Joeri Zjirkov dat het glamourkoppel elkaar ontmoette, doordat Smolov ook wel vaker wat modellenwerk deed. In december 2013 volgde het huwelijk op een tropisch eiland. Maar in mei 2015 trok Lopijreva de stekker eruit. Terwijl hij nadien tweemaal topschutter werd in eigen land, verkozen werd tot speler van het jaar en ook bij Rusland de man is rond wie alles draait, blijft Smolov naar verluidt een gevoelig mens. Voor zijn mentale kant zou het beter zijn dat zijn ex-vrouw niet te vaak in de buurt komt, zo luidt het.

Goudhaantje Mbappé

Aanvaller Kylian Mbappé (19) heeft amper twee seizoenen in de Ligue1 in de benen bij respectievelijk AS Monaco en PSG, maar het goudhaantje van de Franse nationale ploeg begint hoopvol aan de confrontaties in groep C met Australië, Denemarken en Peru. 'Ik heb niets te bewijzen aan mezelf', liet het toptalent optekenen in sportkrant L'Equipe. 'Ik focus me stevig op het toernooi. Dat mensen me kwalificeren als arrogant? Ik kan niet veranderen wat personen van mij denken. Daar lig ik ook niet wakker van. Om zijn dansjes wordt Paul Pogba ook bij momenten bekritiseerd. Dat zit nu eenmaal in zijn karkater. Mij irriteert het geenszins, het bezorgt me eerder een glimlach.'

'Spanje moet slim zijn'

Fernando Hierro, de technisch directeur van Spanje die na het veelbesproken ontslag van Julen Lopetegui werd aangesteld tot interim-bondscoach, krijgt de zware opdracht om vanuit een uiterst moeilijke uitgangssituatie maximaal rendement te halen. Want de voorbereidingsperiode is daarvoor te kort. 'Ik aanvaard de verantwoordelijkheid die ik kreeg', zo luidde het bij de 50-jarige ex-verdediger. 'We moeten nu gewoon vooral slim zijn. In het verleden blijven hangen, zou een grote fout zijn. De spelers dienen maturiteit te tonen. Mijn team moet goed voetballen. Het zou leuk zijn als wij dan twee of drie keer meer scoren dan de tegenstander.'