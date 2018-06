WK-barometer: de stichting van Kroos, de droom van Chicharito en de schuchterheid van Coutinho

Als de Mannschaft van bondscoach Joachim Löw straks met twee goals verschil wint van Zuid-Korea mogen de Duitsers zich opmaken voor de laatste zestien op de Wereldbeker. Daarmee kunnen ze een fenomenale reeks verder zetten, want sinds 1954 overleefde Duitsland altijd de (eerste-)poulefase op een WK.

Toni Kroos, die op Playstationachtige wijze in de 95e minuut tegen Zweden voor een verlossend gevoel zorgde in Sotsji, predikt vooral rust. Euforie is niet besteed aan de 28-jarige sterkhouder van Real Madrid, waar de middenvelder in juli 2014 een zesjarige overeenkomst tekende.

Zoals vele andere profvoetballers heeft Kroos, die in Keulen een huis bezit, een eigen stichting. Daar denkt de 85-voudig international veel liever aan. Zwaar zieke kinderen en hun ouders steunt hij financieel. Meer zelfs, Kroos bezoekt geregeld het gebouwencomplex. 'Dan komt er een soort bewustwording naar boven, hoeveel geluk je wel hebt', verwijst hij in de pers naar zijn eigen familiale situatie, met echtgenote Jessica, zoon Leon (5) en dochter Amelie (2). 'Ik volg alles nauwgezet op. Alle gevallen en dossiers bestudeer ik grondig en ken ik goed. Alle dossiers die we opnemen en steunen, daar sta ik voor de volle honderd procent. Want ik beslis telkens mee daarover.'

Zwitserland - Costa Rica

Slaagt Bryan Ruiz (ex-AA Gent) er na 368 WK-minuten in om opnieuw te scoren voor Costa Rica, hetgeen de aanvoerder op 29 juni 2014 lukte bij de 1-0 tegen Griekenland. Wie weet, want voor Los Ticos zit het Russische avontuur er al op na de poulefase. Mogelijks komen de Centraal-Amerikanen hetzelfde tegen als in 2006, toen ze louter nederlagen slikten.

Een scenario dat perfect past in het plaatje van de Zwitsers, die minimaal gelijk moeten spelen voor een plek bij de laatste zestien. Xherdan Shaqiri had met vier goals en een assist al een groot aandeel in vijf van de zes WK-doelpunten van de Helveten.

'De achtste finales, dat is nu alles wat telt', oppert de 26-jarige middenvelder van Stoke City. Maar lukt het hen ook om voor het eerst sinds 1954, toen in eigen land de WK-eindronde werd afgewerkt, de kwartfinales te bereiken? Ottmar Hitzfeld, de voorganger van Vladimir Petkovic als bondscoach tussen 2008 en 2004, is alvast optimistisch. 'De spelers hebben als groep duidelijk grote stappen vooruit gezet', verklaarde de 69-jarige ex-succestrainer in de Zwitserse boulevardkrant Blick. 'In hun clubs ontwikkelden ze zich goed, de meeste jongens zijn ondertussen titularis of sterkhouder. Alleen moet het nu snel weer over voetbal gaan en dienen we die andere debatten definitief af te sluiten.'

Dromen

Kan het team van de Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio voor een primeur zorgen tegen Zweden? Want nog nooit triomfeerden de Zuid-Amerikanen bij drie opeenvolgende WK-confrontaties. Voor de gewilde PSV-aanvaller Hirving'Chucky' Lozano (22) en co kan het doek in Rusland nog altijd vallen, bij een nederlaag en het eventuele doelsaldo van de Duitsers. Voor de eigen uitzinnige fans staat El Tri al in de achtste finales, maar Osorio waarschuwt alvast voor overdreven enthousiasme.

Chicharito (30), afgelopen seizoen aan de slag bij het Engelse West Ham, verwijst naar twee bekende voorbeelden om iedereen warm te houden en verder te dromen. 'Waarom zouden wij niet kunnen wat Griekenland op het EK deed in 2004 of Leicester City twee jaar geleden in de Premier League?', vertelde de aanvaller aan zender ESPN. Het is duidelijk: voor pessimistische gedachten is er geen plaats meer, want Mexico denkt inmiddels alleen maar groot en groter.

Met de glimlach

Philippe Coutinho (26) is bij Brazilië de speler die het best het beeld benadert van de prof die gelukkig is dat hij mag voetballen en daarom op het veld het meest rondloopt met een glimlach. De Barcelonaspeler bleek bij de 1-1 tegen Zwitserland en de 2-0-zege tegen Costa Rica de beste man op het terrein voor de Goddelijke Kanaries. Niet zo expressief en emotioneel als boegbeeld Neymar Jr., maar wel de lichtvoetige, kwikzilveren creatieve balgoochelaar die voor een tegenstander vaak ongrijpbaar is en gemakkelijk met zuivere passen strooit. Na de PSG-vedette (voor 222 miljoen euro overgekomen van Barcelona) wettigt de aanvallende middenvelder, die in januari voor 160 miljoen euro van Liverpool verkaste naar Catalonië, zijn transferbedrag.

Kaká stuurde vanuit eigen land al een compliment richting Coutinho, door hem te bestempelen als 'onze protagonist', maar een superster wil de 38-voudig international liever niet worden. Daarvoor is hij, in tegenstelling tot de op sociale media hyperactieve Neymar Jr., veel te schuchter. 'Ik hou er niet zo van om over mezelf te praten.' Staat genoteerd.