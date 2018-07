WK-barometer: Diego Costa als stomp werktuig, feestvierder Luka Modric en de Deense nuchterheid

Vrijdag vierde La Selección het tienjarig jubileum van de EK-winst in 2008. Op weg naar die titel rekende de Spaanse nationale ploeg zowel in de groepsfase als in de halve finale af met Rusland. De wereldkampioen van 2010 treft nu opnieuw het gastland, dat in ieder geval niet de slechtst presterende WK-organisator wordt. Voor Zuid-Afrika viel het doel immers acht jaar terug al in de eerste ronde. Spanje is ondertussen wel al 23 interlands ongeslagen. De laatste verliesbeurt dateert van de achtste finales op het EK in 2016, toen ze met 0-2 werden verslagen door Italië. In november 2017 werd het vriendschappelijk tussen Rusland en Spanje een spectaculair 3-3-gelijkspel. Diego Costa (29) is een buitenbeentje in de selectie van bondscoach Fernando Hierro, want hij geldt als tegenpool voor de technisch vaardige middenvelders als Andrés Iniesta en/of David Silva. Maar met amper 84 balcontacten op de wereldbeker lukte de in Brazilië geboren targetman van Atlético Madrid toch al drie reddende goals voor Spanje. De Amerikaanse sportzender ESPN omschreef het als volgt: in een team vol operatiemessen ligt er één stomp werktuig, namelijk de diepste spits. Want in tegenstelling tot de balkunstenaars in zijn rug blijft Costa het prototype van de wroeter, die met alle mogelijke fysieke opties de tegenstanders het leven moeilijk maakt. Alleen gebruiken ook de echte kunstenaars op het einde van hun project een hamer om hun kunstwerk op te hangen. Costa moest veel opofferingen doen de afgelopen maanden, want door de impasse voor zijn overgang naar Atlético Madrid was hij in Brazilïe door zijn geliefde grillavonden vijf kilogram bijgekomen. Maandenlang verplichtte Diego Simeone hem daarom tot bijkomende individuele trainingen. Inclusief een dieet met dagelijks vijf kleinere maaltijden, gebaseerd op gerookte vis olijfolie, veel groenten en fruit. Dat maakt Costa zo hongerig naar de grote buit, namelijk wereldkampioen worden. Dat mag voor hem zeker op met een spelstijl zonder balbezit.

Bij Denemarken hangt veel af van draaischijf Christian Eriksen. De 26-jarige offensieve middenvelder van Tottenham was in zijn laatste zestien interlands voor de Danish Dynamite goed voor dertien goals en vijf assists. In de groepsfase scoorde de Europees kampioen van 1992 wel maar twee keer, geen enkel land was minder productief dan zij op de Wereldbeker van Rusland. Het deert de Scandinaviërs niet, die net als bondscoach Age Hareide alles bijzonder nuchter en filosofisch opnemen. 'Een kwartfinale op een WK-eindronde zou voor ons allen iets bijzonders betekenen', zegt Borussia Mönchengladbachspeler Jannik Vestergaard, die nog geen minuut in actie kwam. 'De laatste keer dateert van 1998, toen de meeste spelers uit deze kern nog kleine kinderen waren. Maar toch zouden we graag ook geschiedenis schrijven.' Eenmaal eerder stonden Denemarken en Kroatië tegenover elkaar op een eindtoernooi. Dat gebeurde bij het EK van 1996. Toen wonnen de Balkanboys met maar liefst 3-0 in de groepsfase. Onder andere daardoor werd de titelverdediger al na de eerste ronde naar huis gestuurd. Bij een zege evenaren ze wel de beste WK-prestatie uit 1998, want toen sneuvelden ze in de kwartfinale tegenover Brazilië (2-3).

Luka Modric bereikt vandaag een nieuwe mijlpaal. De 32-jarige middenvelder van Real Madrid evenaart immers monument Darijo Srna als de Kroaat met de meeste wedstrijden op een EK- of WK-eindronde, namelijk achttien duels. Kroatië, dat ongeslagen de groepsfase doorkwam, staat pas voor de tweede keer in de knock-outfase van een WK. De vorige maal dat het Balkanland de groepsfase overleefde was exact twintig jaar geleden, toen ze als derde finishten. Nu valt vooral het uitstekende partnership op tussen Modric en Ivan Rakitic. Een onuitgegeven duo, zeker door de combinatie Real Madrid-Barcelona, hetgeen tegenwoordig ook voorvalt bij Spanje (Ramos-Piqué) en Frankrijk (Varane-Umtiti). In het geval van de Kroaten gaat het om een creatieveling die wordt gekoppeld aan een voortrekker. 'De besten in de wereld, die twee samen', beweert Manchester Unitedmanager José Mourinho ondertussen. Het keerpunt van de perfecte symbiose kwam er door een 3-0-triomf op tweevoudig wereldkampioen Argentinië bij een oefeninterland. 'Zo willen we graag verder spelen', verklaarde de dertigjarige Rakitic achteraf tegenover de binnenlandse media na de galavertoning. Het WK is hier alvast een mooie verderzetting van. Maar kunnen zij straks voor de vier miljoen inwoners tellende republiek tussen Midden- en Zuidoost-Europa geprangd, in de voetsporen treden van illustere voorgangers als Davor Suker, Zvonimir Boban, Slaven Bilic en/of Mario Stanic (ex-Club Brugge)? 'Ik zou mijn titels met Real, vier CL-eindzeges in de laatste vijf jaar, met plezier inwisselen voor een WK-triomf met Kroatië', verstopt Modric alvast zijn ambitie niet.

frédéric vanheule