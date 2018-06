WK-barometer: een zware erfenis van papa Peter en de Australische snelcursus door Van Marwijk

Kasper Schmeichel (31) was lange tijd enkel de zoon van de beroemde vader Peter (54), de mytische doelman die met zijn 129 caps en bijeengespeelde palmares in de jaren negentig bij Manchester United een icoon van het Deense voetbal. Zeker na de verrassende EK-zege in 1992. Maar ondertussen behoort de goalie van Leicester City tot de onmisbare spelers in de nationale ploeg van bondscoach Age Hareide, samen met die andere sterkhouders Simon Kjaer, Christian Eriksen en de momenteel geblesseerde William Kvist.

De 37-voudig international kent zijn dwingende opdracht met de Danish Dynamite tegen groepsleider Frankrijk: een puntje halen, staat gelijk met de zekerheid over de tweede plaats en een plek in de achtste finales. Maar door een zege kunnen ze ook zelfs nog poule C winnen.

Terugdenken aan het verleden doen de Scandinaven beter niet, want beide landen troffen elkaar al eerder. Op het WK van 1998 in Frankrijk betrof het ook het derde groepsduel, was het thuisland al geplaatst en haalden les Bleus het met 2-1, met de huidige bondscoach Didier Deschamps toen op de invallersbank. Ondanks het feit dat Frederik Rønnow en Jonas Lössl gelden als goede doublures bestaat er intussen een blind vertrouwen in de kwaliteiten van Schmeichel. Enkel een zeurende enkel zorgt er voor dat Hareide dagelijks bij doelmannentrainer Lars Høgh langsgaat om te polsen naar de volledige fitheid van zijn sluitpost. 'Op zijn lijn behoort Kasper tot de besten in de wereld', spaart de bondscoach zijn lof niet. Tegen Zweden, Mexico, Australië en Peru doorstond Schmeichel jr. - geboren in Kopenhagen maar opgegroeid in Manchester - de test. Kan hij de nationale ploeg ook naar de achtste finales loodsen?

Nigeriaan in Rusland

Voor Brian Idowu (26) wordt de confrontatie tussen Nigeria en Argentinië een speciale ontmoeting. Niet alleen doordat Lionel Messi en co absoluut moeten winnnen, maar vooral door de terugkeer naar Sint-Petersburg. Want als kind van een Nigeriaanse vader en een Russisch-Nigeriaanse moeder werd op 18 mei 1992 geboren in de miljoenenstad waar Nicolas Lombaerts (KV Oostende) ooit vele roebels opstreek.

De linkerverdediger van Amkar Perm keert voor het eerst terug, maar kan de herinnering aan het verleden maar moeilijk bannen. Want het gebeurde vaak dat hij als kind in het donker zo snel als mogelijk moest lopen naar de metro, veelal uit angst voor het bestaande racisme. Nadat zijn familie terugkeerde naar Owerri in Nigeria, besloot de taalvaardige en goed geïntegreerde Idowu in 1999 zijn kans te wagen in het opleidingscentrum van Zenit. Een goede en juiste ingeving, ook al vormde hij de eerste donkere jongen ooit bij de topclub uit Sint-Petersburg. Maar ultragroepering Landscrona bezat zo veel macht, dat er in 2012 een open brief werd gestuurd aan de clubleiding, met de vraag geen homosexuele spelers of profs met een donkere huidskleur te contracteren.

Gelukkig had Idowu twee jaar eerder al beslist zijn geluk te gaan beproeven bij Amkar Perm. Daar zag aanvankelijk Stanislav Tsjertsjesov - de huidige Russische bondscoach - aanvankelijk niks in hem, maar zijn buitengewone flexibiliteit overtuigden in november 2017 wel de Duitser Gernot Rohr voor Nigeria. Op zijn teller staan ondertussen 7 caps en 1 goal.

Snelcursus

Een snelcursus was het die Bert van Marwijk en zijn assistent/schoonzoon Mark van Bommel (na het WK de nieuwe coach van PSV) gaven aan de nationale ploeg van Australië, want op drie maanden tijd bouwde de 66-jarige Nederlander aan een stevige basis. Het zorgt er voor dat de Socceroos zowaar nog kans maken op de volgende ronde in een WK-eindronde, een vrij onverwacht gegeven voor de mannen van Down Under. Australië ergerde in groep C de Fransen, haalde tegen Denemarken een gelijkspel en kan mits winst in Sotsji tegen de al uitgeschakelde Peruvianen voor de tweede maal in zijn geschiedenis de achtste finales bereiken van een wereldbeker. Van Marwijk zorgde voor een frappante ommekeer, door tactische vondsten maar ook en vooral fysiek de grenzen serieus te verleggen voor zijn spelers.

De Aussies beheersen naar zijn eigen zeggen nu vier tot vijf systemen. 'Wanneer hij wil dat springen, vragen wij altijd naar hoe hoog', oppert routinier Tim Cahill (38). Met andere woorden: de profs zijn bereid om diep te gaan voor de kwalificatie.