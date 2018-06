WK-barometer: het credo van de Zweden en 18.000 Indische fans

Joachim Löw begint straks aan zijn zwaarste duel ooit met de Mannschaft, zeker na de onverwachte uitschuiver tegen Mexico. Tegen Zweden zal de ploeg en de bondscoach stevig op de proef worden gesteld en moeten bewijzen dat ze bestand zijn tegen de druk.

Juventusmiddenvelder Sami Khedira gaf toe dat ze verrast, zelfs overrompeld waren door de speelwijze van de Zuid-Amerikanen, niet echt een blijk van vertrouwen richting Löw. Ook zijn coaching gedurende het WK-duel werd door een bepaald soort (sensatie)pers beschouwd als een vorm van verzuim.

De laatste keer dat de Duitse nationale ploeg zo met de rug tegen de muur werd gezet, dateert van het WK in Frankrijk vier jaar geleden, toen een bijna-ramp werd vermeden in de achtste finales tegen Algerije en werd beëindigd met een nipte 2-1-zege.

Löw kent zijn opdracht: de eerste bondscoach zijn die een WK-titel succesvol verdedigt, de eerste Duitser die hem tweemaal wint.

Eik

De Zweedse routinier Andreas Granqvist (33) is zoals een eik, die je maar moeilijk kan verplanten. Zijn bijnaam luidt dan ook 'Granen', vrij vertaald 'de boom', door zijn onverzettelijkheid. De 1,93 meter grote noeste centrale verdediger geldt als een compromisloze krijger. De aanvoerder, die tegenwoordig onder contract ligt bij FK Krasnodar, vormt het gezicht van het Scandinavische collectief na het afhaken van Zlatan Ibrahimovic. Hij nam niet alleen diens kapiteinsband over, tevens werd hij verkozen tot speler van het jaar.

'We strijden, proberen elkaar te helpen waar nodig en doen wat nodig', zo luidt zijn korte maar krachtige credo. 'Net zoals tegen Italië en Frankrijk onlangs in oefeninterlands moeten we vooral compact staan en bij balbezit kansen creëren.' Granqvist is ondertussen zo populair in eigen land dat hij een gastrolletje aangeboden kreeg in de Zweedse crimiserie Beck.

Indische fans

In 2010 waren ze nog met ongeveer 1500, vier jaar later geraakten ze al aan 1800 maar nu zijn er in totaal 18.000 wedstrijdtickets in handen van voetbalfans uit India. Opvallend, want van de landen waar dit jaar de meeste toegangskaarten werden gekocht, is de Zuid-Aziatische natie het enige land dat nooit participeerde aan een WK-eindronde. India stijgt wel op de officiële FIFA-ranking, maar geraakt voorlopig niet verder dan de 97e plaats. Het doel van de oprichting van de Indian Super League in 2014 was om het voetbalniveau te verbeteren en meer aandacht voor de sport te genereren. Tien nieuwe ploegen werden opgericht, hun namen werden geveild en verkocht aan bekende bedrijven en Bollywoodvedetten. Het laatste seizoen keken ruim 80 miljoen mensen, voor dit WK is de verwachting dat ongeveer Indiërs het wereldevenement zullen volgen. Dat zijn er 15 miljoen meer dan vier jaar geleden. Nu nog een goeie nationale ploeg en sterspelers produceren.

Evenaard

Rafael Márquez (39) verkreeg een plaats in de geschiedenisboeken door zijn invalbeurt voor Mexico tegen Duitsland. De polyvalente kracht kwam daarmee in actie bij vijf verschillende WK-eindrondes, waarmee hij zijn landgenoot Antonio Carbajal (tussen 1950 en 1966) en de Duitser Lothar Matthäus (van 1982 tot 1998) evenaart. De routinier van Atlas Guadalajara is met zijn 39 jaar en 124 dagen de op drie na oudste speler bij een wereldbeker. Enkel Roger Milla (42), Angel Labruna (39 en 260 dagen) en Stanley Matthews waren ooit ouder toen ze op het veld kwamen bij het grootste voetbaltoernooi ter wereld.