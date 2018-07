Wk-barometer: iedereen is bang, behalve Diego

Volgens João Miranda, de kapitein van Brazilië vanavond, zijn de Belgen bang. Hij reageert daarmee op de verklaring van Vincent Kompany, die zei dat de Rode Duivels niet wakker liggen van de confrontatie met de Brazilianen. Zijn redenering luidt als volgt: 'Je moet jezelf voorbereiden, zeker tegen de Braziliaanse nationale ploeg, en een leider als Kompany moet zelfvertrouwen uitstralen naar zijn ploeggenoten, zoals de ervaren spelers bij ons dat ook moeten doen. Het is een manier om vertrouwen te tonen en angst te verbergen.' Eigenlijk zegt hij dus: wij zijn ook bang.

***

Ondertussen zijn ze er over het Kanaal zeker van: Engeland gaat het WK winnen. Waar je ook kijkt, overal zie je: football's coming home. Alleen de immer sympathieke Alan Shearer gaat een beetje op de rem staan: 'Er zijn waarschijnlijk wel al meer getalenteerde Engelse ploegen op een WK geweest, maar wat de eenheid en de teamspirit betreft, hebben we nooit een betere groep gehad. Vanaf nu is alles mogelijk, maar ik weiger toch verder te denken dan onze kwartfinale tegen Zweden. Dit WK is immers zo belachelijk onvoorspelbaar geweest tot nu toe.' Zou hij misschien bang zijn?

***

Is hij fit of niet? Uruguay is in de ban van de toestand van Edinson Cavani. De 31-jarige spits is sinds gisteren terug aan het trainen, maar hield het weliswaar bij aparte sessies. Een scan toonde aan dat er geen spierscheur te zien is in zijn linkerkuit, maar wel een zwelling. De clash tegen Frankrijk komt wellicht te vroeg voor hem. Bondscoach Oscar Tabárez blijft mysterieus: 'Jullie zullen wel zien wie er speelt en wie niet.' Didier Deschamps is klaar voor de twee scenario's: 'Ik bereid mijn team voor op een Uruguay mét Cavani en op een Uruguay zónder Cavani. Want Cavani, dat is wereldtop.' Ruikt u de angst al?

***

Nu Lionel Messi zijn koffers heeft gepakt, wordt dit meer en meer het WK van Diego Maradona. De Argentijn liet zich na de 1/8 finale tussen Colombia en Engeland weer opmerken met een paar opruiende uitspraken. Hij vond dat de Colombianen bestolen waren. 'Als je de scheidsrechter googelt, dan weet je dat hij niet de geschikte man is om zo'n belangrijke match te leiden... Mark Geiger, een Amerikaan dan nog, wat een toeval!' Dat de arbiter alleen maar Engels sprak, was in het voordeel van Engeland, liet hij daarmee verstaan. De FIFA was niet opgezet met de commentaar van Maradona en liet dat ook weten. Daarop krabbelde Pluisje terug. Op de sociale media postte hij een foto van hem en Gianni Infantino met het bericht: 'Ik heb het absolute respect voor het werk van de FIFA en de scheidsrechters.' Goed bezig, Diego!