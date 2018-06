WK-barometer: in de ban van de vrouwen die op tv verslag uitbrengen

Een toppartij in de eigen Braziliaanse competitie tussen Fluminense en Santos die amper 5887 betalende toeschouwers oplevert in plaats van 60.000. Of het museum van de voetbalbond in Barra da Tijuca (Rio de Janeiro) die een nieuw bezoekersrecord liet optekenen met 507 personen, een primeur sinds de opening van het imposante gebouw in maart 2014. Het is duidelijk dat na de moeizame 1-1-opener van de Goddelijke Kanaries tegen Zwitserland de aandacht even niet te veel aan de troepen van bondscoach Tite en sterspeler Neymar Jr. wordt besteedt in het Zuid-Amerikaanse voetbalgekke land.

Gelukkig is er nog Marcelo die voor de goede luim en vrolijkheid zorgt. De dertigjarige linkerverdediger van Real Madrid, tegenwoordig in de hiërarchie al opgeklommen tot aanvoerder, werd ondertussen een kleine mediaster. Maar Tite kent ook de jaloersheid binnen de spelersgroep van de vijfvoudige WK-eindwinnaar, hij wil in Rusland zijn rotatieprincipe vasthouden en daarom met Thiago Silva als kapitein beginnen tegenover Costa Rica. Dat deert Marcelo niet.

De routinier blijft echter een buitenbeentje. Een macho, met telkens veranderend kapsel, die twee haarstilisten mee nam naar Rusland en een grotere entourage in zijn spoor heeft dan Neymar Jr. Ook zijn directe familie is telkens niet ver uit de buurt. De trainingsbeelden met zijn zoon werden via de sociale media al veelvuldig verspreid.

'Onze bondscoach veranderde de sfeer binnen de nationale ploeg', zegt de offensieve gerichte linksback die al sinds 2007 uitkomt voor de Koninklijke en daar zijn prijzenkast al goed aanvulde. 'Tegenwoordig is alles eenvoudiger. Wij begrijpen zijn methode heel goed, enkel de harmonie moet nog terugkeren. Dat zullen de resultaten straks ook aantonen.'

Dubbele band

Servië versus Zwitserland wordt een interessante confrontatie om volgen, omwille van het feit dat meerdere spelers een band hebben met beide landen. Zo werden de Serviërs Milos Veljkovic (Basel) en Aleksander Prijovic (Sankt Gallen) geboren in Zwitserland en kwamen ze in hun jeugdjaren uit voor die nationale jongerenelftallen.

Ook bij de Schweizer Nati zijn er veel profs met een link in het voormalige Joegoslavië. Toen Xherdan Shaqiri ongeveer een maand geleden op zijn Instagramaccount een foto zette met twee voetbalschoenen, waarvan eentje met Zwitserse vlag en de andere met Kosovaarse vlag, werd die actie in Servië gepercipieerd als pure provocatie. Het is dus duidelijk dat vooral in Albanië en Kosovo dit duel voor deining zorgt. Eerstgenoemde bevolking beschouwt Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Valon Behrami en Blerim Dzemaili als overlopers, door hun Albanese roots.

De oorlog in Kosovo in 1998/99 sloeg duidelijk diepe wonden in de regio, want veel Kosovaarse Albanezen vluchtten toen naar Zwitserland. 'Ik ben van Bosnië. Mijn vader is Montenegrijn, mijn mama Servische', reageert de Servische bondscoach Mladen Krstajic. 'Die nationaliteit is voor mij dus niet relevant. Ik weet enkel dat Zwitserland een heel goed team heeft, en extreem multicultureel is samengesteld. Niks meer of minder.'

In de ban

Engeland en Duitsland zijn in de ban van de vrouwen die op tv verslag uitbrengen van het WK voetbal. Vooral dan door de vele negatieve reacties op Twitter. Na Japan-Colombia kreeg ZDF-commentator Claudia Neumann de volle lading, door een fout: ze had gezegd dat YuyaOsako bij FSV Mainz 05 speelt, terwijl de spits onder contract ligt bij degradant 1. FC Köln. 'Van mij mag ze de gang dweilen bij de omroep', zo weerklonk het in een negatieve reactie.

'Wat bij Claudia gebeurt, gaat voorbij alle grenzen', beweerde haar baas Thomas Fuhrmann tegenover Spiegel Online. 'Sommige mannen draaien helemaal door als een vrouw commentaar geeft bij een mannenduel.'

Ophef kwam er ook bij de BBC, toen Vicki Sparks met rechtstreeks verslag debuteerde bij Portugal-Marokko. Oud-international John Terry (Aston Villa) maakte via Instagram bekend dat hij werd gedwongen het duel zonder geluid te bekijken. Bij de eerste kritiek verwijderde de verdediger snel het filmpje. Terry beweerde dat zijn tv ineens 'kapot' was. Betreurenswaardig, die houding en dat flauwe verweer.