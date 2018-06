WK-barometer: 'Magische formule om Messi af te stoppen bestaat gewoonweg niet'

André Carrillo hoef je alvast niet te motiveren voor het WK. De net 27-jarige Watfordaanvaller wil helemaal geen uitspraken horen of lezen dat zijn land Peru een outsiderrol zal vertolken in Rusland. 'Wij viseren in groep C niets meer of minder dan de eerste plaats', verklaarde de 45-voudig international aan de vooravond van het eerste groepsduel tegen Denemarken. In dezelfde poule zitten ook nog Australië en uitgesproken favoriet Frankrijk. 'We willen ons kwalificeren, eventueel als tweede, voor de achtste finales. Maar om een moeilijke rivaal te vermijden in de volgende ronde, is het doel winnaar te worden in de groep. Carrillo steunt zich daarvoor op de uitstekende van de nummer 11 op de officiële FIFA-ranking, ongeslagen sinds november 2016 na een 0-2-nederlaag tegen Brazilië. Bovendien maakten maar liefst veertigduizend landgenoten de oversteek naar Rusland.

De IJslandse bondscoach Heimir Hallgrimsson heeft geen beproefd recept klaar om vijfvoudig wereldvoetballer Lionel Messi af te stoppen. 'Een magische formule tegenover hem bestaat gewoonweg niet. Iedereen heeft al alles tegen hem geprobeerd. We zullen een van de beste spelers in de wereld als team moeten opvangen en afstoppen.' Aanvoerder Aron Gunnarsson bekijkt het anders. 'We hebben niks te verliezen.' Twee jaar na de sensationele kwartfinale op het EK in Frankrijk lijkt de WK-debutant tuk op een nieuwe stunt. 'De voorbije vier jaar zijn we zeer stabiel en wonnen we veel belangrijke wedstrijden', weet Hallgrimsson, na de moeilijke WK-aanloop in de oefeninterlands tegenover Noorwegen (2-3-verlies) en Ghana (2-2-gelijkspel).

Nigeria wil eindelijk eens de kwartfinale van een WK-eindronde. Daarvoor doen ze een beroep op routinier Gernot Rohr, een 64-jarige oud-verdediger met de Duits-Franse nationaliteit. 'Alle spelers hebben honger en bijzonder veel enthousiasme, alleen ontbreekt het ons momenteel vooral aan ervaring', concludeerde hij nadat drie van de vier laatste vriendschappelijke ontmoetingen verloren gingen. Toch moet Rohr samen met John Obi Mikel (31) de ommekeer inluiden voor het land, dat maar liefst ongeveer 250 etnische groepen samenbrengt, met veel jonge talentvolle krachten. 'Hij geldt als een vader voor ons, wij zijn een beetje als zijn kinderen', beschrijft oud-Genkspeler Wilfred Ndidi (Leicester City) de band met hun leermeester. Rohr huivert echter bij die gedachte. 'Ik fungeer eerder als grote broer. Wij blijken meer een grote familie.'

Cristiano Ronaldo zocht en trof een schikking met de Spaanse belastingsdienst. De 33-jarige sterspeler van Real Madrid en Portugal betaalde volgens diverse Spaanse media maar liefst 18,8 miljoen euro om van de zaak af te geraken. Ook zou de 151-voudig international akkoord zijn met een gevangenisstraf van twee jaar, die hij waarschijnlijk niet hoeft uit te zitten. De Spaanse wet bepaalt immers dat uitspraken van die duur of lager voor een eerste overtreding op proeftijd worden afgehandeld. Volgens de fiscus zou Ronaldo voor 14,7 miljoen euro belastingen hebben ontdoken. Het ging daarbij vooral om inkomsten uit portretrechten. Ook zou de Portugees veel kapitaal hebben weggesluisd via een (spook)bedrijf op de Maagdeneilanden.