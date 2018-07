WK-barometer: over de zwarte Beckenbauer, 'Colombiaan' Franco Armani, Uruguay als breekbaar glas en

De Franse sportkrant L'Equipevroeg aan bondscoach Didier Deschamps of hij zijn anti-Messiplan al klaar had. 'Dat is een groot woord', sprak de voormalige middenvelder. 'Het gaat niet alleen om hem, al is zijn invloed natuurlijk groot. Wij gaan er alleszins voor zorgen dat we bij iedere spelsituatie zijn invloed beperken. Messi blijft Messi, zeker als je zijn statistieken er bij haalt. Hij maakte 65 doelpunten in 127 wedstrijden voor de Argentijnse nationale ploeg. Dat zegt alles. Er bestaan trouwens verschillende mogelijkheden om hem af te stoppen.' Naast linksachter Lucas Hernández (Atlético Madrid) en Raphaël Varane (Real Madrid) wordt er echter vooral gekeken naar een andere prof uit de Primera División, namelijk ploeggenoot Samuel Umtiti. Bovendien worden les Bleus gesteund door het feit dat ze in de groepsfase bij de drie duels nog maar één goal incaseerden. 'Messi beschikt over een bijzondere gave', ervaarde de in de Kameroense hoofdstad Yaoundé geboren centrale verdediger al bij Barça. 'Leo neem altijd de juiste beslissingen, heeft een spelvisie en doet zaken die alleen hij kan. Een echte winnaar. Leo kan niet verliezen, hoewel hij al veel prijzen veroverde.' Maar Thomas Lemar heeft vertrouwen in Umtiti, die straks zijn 22e interland voor de Fransen afwerkt. 'Bij hem zie je nooit druk, want hij blijft door zijn focus altijd ijskoud', zo richt hij zijn hoop op de 24-jarige Umtiti om Messi af te stoppen en door te stoten. 'Wij kennen onze eigen kwaliteiten en kennen geen angst', verwoordt de defensieve sterkhouder zijn gevoel. Sinds 2016, toen hij voor 25 miljoen euro overkwam van Lyon, werkt Umtiti in de Catalaanse hoofdstad samen met Messi. Onlangs werd zijn overeenkomst, die afliep in 2021, opengebroken tot 2023, waarbij de opstapclausule voor Umtiti werd opgetrokken van 60 naar 500 miljoen euro voor 'de zwarte Beckenbauer', zoals hij wordt bestempeld door de nieuwe sportief directeur Eric Abidal.

De Uruguayaanse bondscoach Oscar Tabárez, met zijn 71 jaar de nestor van alle sportief eindverantwoordelijken in Rusland, weet dat Luis Suárez en Edinson Cavani (beiden 31) hun laatste kans willen grijpen. Maar voor de kraker tegen Portugal probeert hij vooral rust uit te stralen en niet te veel druk te leggen op zijn sterspelers. 'We liggen er niet wakker van en maken dit duel ook niet belangrijker dan het is. Obsessief bezig zijn met iets blijkt toch nooit goed. Er is focus nodig. We geraken dicht dan ooit bij het halen van onze doelen. Ik geloof dat we daar met een zekere kalmte naartoe werken.' Om weerwerk te bieden aan Cristiano Ronaldo wordt Tabárez gesteund door wat interessante cijfergegevens. Zo is Uruguay het enige land dat deze wereldbeker nog geen enkele goal tegen kreeg, door het ijzersterke en geweldig ingespeelde verdedigingsduo Diego Godín-José María Giménez (Atlético Madrid). Het geeft één van de grootste WK-outsiders vertrouwen. Maar, zo predikt Tabárez, alles kan ook snel mislopen. 'Toen ik begon, vertelde iemand me eens dat een team als een breekbaar glas is. Als je de situatie volledig onder controle denkt te hebben, dondert er plots iemand van de trap af en breekt uiteindelijk toch je glas.' Suárez merkt alleszins veel motivatie. 'Portugal is en blijft de Europees kampioen. Dat voelen wij aan als een extra stimulans. Ik kan jullie verzekeren dat niemand zich zal inhouden. Dat ga je zeker vanaf het eerste fluitsignaal zien.'

Veel meer druk kon er niet zijn voor doelman Franco Armani (31) bij zijn debuut voor de Argentijnse nationale ploeg tegen Nigeria. Want het ging om het alles beslissende groepsduel voor de Zuid-Amerikanen, die stevig met de rug tegen de muur stonden. Armani hield zijn vertrouwen goed onder controle als vervanger voor de blunderende veteraan - en ondertussen al bedreigde - Willy Caballero (36) en kan uitgroeien tot een nieuwe volksheld bij krachtige optredens tijdens de wereldbeker. 'Het werk van een serieuze, eenvoudige en vlijtig man', bewierookte de Colombiaanse voetballegende René Higuita via Twitter zijn optreden tegen de Super Eagles. 'Armani is een WK-speler met de nationale waarvan hij houdt. Wat een vreugde en fierheid zag ik.' Door de knieblessure van titularis Sergio Romero (31) in mei richtte bondscoach Jorge Sampaoli naast Caballero zijn blik op Armani. Die had, na acht hoogst succesrijke seizoenen bij Atlético Nacional Medellín en waar hij zijn Colombiaanse echtgenote Daniela Rendón aan overhield, in januari dit jaar pas de overstap gemaakt naar Club Atlético River Plate in Buenos Aires. Door zijn huwelijk kon hij ook aantreden voor Colombia, maar finaal volgde hij toch zijn hart en de keuze voor zijn geboorteland. Na acht jaar werd de verloren zoon dus wer in het hart gesloten.

Cristiano Ronaldo bewees in de drie groepsduels voor Portugal met vier treffers dat hij in vorm is. Het blijft dan ook logisch dat alle fans in zijn land bidden op een nieuwe krachttoer van CR7. 'Als hij in zijn eentje zou spelen, dan verliezen we', weet bondscoach Fernando Santos - die bij elke persconferentie negen van de tien vragen krijgt over de vedette van Real Madrid - inmiddels maar al te goed. 'Daarom herhaal ik ook nog eens graag dat wij iedereen nodig hebben. We moeten dus als ploeg sterk zijn. Het is heel lastig om slechts op één individu te vertrouwen. Zelfs als je drie doelpunten maakt, heb je nog de steun nodig van het hele elftal.' Het neemt niet weg dat Santos straks Cristiano Ronaldo als uitblinker wil omarmen. 'Als twee teams ongeveer gelijkwaardig zijn, dan zorgt de individuele klasse voor de doorslag. Daarom hoop ik natuurlijk dat hij het verschil kan maken.'