WK-barometer: over het stuk land van Salah en de honger van Cristiano Ronaldo

Ondanks de teleurstellende uitschakeling belooft Marokkobondscoach Hervé Renard dat zijn team tegen Spanje er alles aan zal doen om een uitstekend resultaat te boeken. 'Het is immers mijn werk en verantwoordelijkheid om de mensen in Marokko trots te maken', verklaarde de Fransman, die zich nog zwaar benadeeld voelt door de VAR.

'We moeten professioneel zijn. Zeker omdat we tegen een ploeg aantreden waartegen we mentaal in topvorm moeten zijn. Daarom moeten we onszelf dwingen om de motivatie te vinden. Ik hoop dat mijn spelers het onrecht dat ons werd aangedaan op een positieve manier zullen gebruiken. Dat ga ik ze op het hart drukken.

' Mochten de Noord-Afrikanen toch verliezen, dan beleven de Leeuwen van de Atlas hun slechtste WK-eindronde ooit sinds 1970, waar ze in Mexico amper één puntje sprokkelden.

***

Iran tegen Portugal wordt een duel tussen Carlos Queiroz en Fernando Santos. Beiden hebben een lange geschiedenis samen. 'Naast mijn collega is hij vooral mijn vriend, die ik al 35 jaar lang ken', verklapte Santos. 'We reisden veel samen en hebben daarbij natuurlijk ook veel over onze favoriete balsport gepraat.'

Daarmee ontweek de 63-jarige Portugese bondscoach een opvallend gegeven, met name dat de Europees kampioen van twee jaar geleden zijn balverliefdheid verloor en niet langer dominant voetbal kan brengen, op basis van balbezit. Toen zat dat tegen de zestig procent, nu vallen vooral de vele verkeerde passes op. 'Maar we moeten volgende aspecten beter beheersen: de bal langer in de ploeg houden én tegelijk meer agressiviteit tonen.' Reken er ook maar dat sterspeler Cristiano Ronaldo er alles aan zal doen om Harry Kane van de eerste plaats in het topschuttersklassement te stoten, na de hattrick van de Engelandspits tegen het onmachtige Panama.

***

Valt er nog wat eer te behalen voor Mohamed Salah? Natuurlijk, zo luidt het bij Egypte, want de nationale ploeg jaagt tegen Saudi-Arabië op zijn eerste WK-zege ooit. De sterspeler van Liverpool komt volgens bondsvoorzitter Hany Abo Rida zeker aan de aftrap. Bovendien bevestigde de preses dat de Reds op geen enkele manier of moment druk uitoefenden om de speler van het seizoen in de Premier League te sparen.

De buurlanden kwamen elkaar eerder al drie keer tegen, maar nooit eerder op een wereldbeker. De Farao's toonden zich twee keer de sterkste, de Saudi's haalden het eenmaal. We zijn ook benieuwd of Fahd Al-Rowky straks zijn belofte nakomt. De vice-president van de lokale gemeente in Mekka kondigde eerder aan dat hij Salah, als beloning voor zijn ijzersterke seizoen, een stuk land zou schenken. Mekka is naast de bekende bedevaartsplaats ook een provincie in Saudi-Arabië.