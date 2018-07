WK-barometer: Rami en de medische wetenschap, de steun van Ronaldo en de leer van Tábarez

Adil Rami (32), de Franse centrale verdediger en naar verluidt nog altijd de geliefde van de Amerikaanse actrice Pamela Anderson (51), is zeker van zijn stuk. Zijn mogelijk rechtstreekse tegenstander in de kwartfinale, de Uruguayaanse prijsschutter Edinson Cavani zal niet tijdig hersteld raken van de hamstringblessure die hij opliep bij de 2-1-zege op Portugal in de achtste finales van de wereldbeker in Rusland. 'De een zijn dood is de ander zijn brood', zo klonk het bijzonder openhartig uit de mond van de Ol. Marseillespeler die al 33 caps verzamelde en daarbij eenmaal scoorde. 'Cavani blijft een van de beste aanvallers in de wereld. Hij was deze eindronde ook uitstekend in vorm. Dus voor ons is het niet slecht dat hij nu out is. Ik had dezelfde soort blessure. Het is eenvoudig: je hebt gewoon tijd nodig om daarvan te herstellen. De medische wetenschap probeerde ik te verslaan, maar dat is helemaal niet zo eenvoudig. Mocht Cavani toch tegen ons in actie komen, dan slaagde hij daar wel in. Maar dat lijkt me bijzonder onwaarschijnlijk.'

***

Flink wat kritiek kreeg Neymar Jr. de afgelopen dagen op zijn gedrag tijdens het WK in Rusland. Volgens de grootste tegenstanders reageert de Braziliaanse vedette van PSG veel te overdreven als er een overtreding op hem werd begaan. Toch kreeg de 26-jarige sterspeler steun van een landgenoot bij Sky Sports. 'Neymar is een heel intelligente speler', nam Ronaldo de verdediging op zich. 'Hij weet dus heel goed hoe hij zich moet verdedigen wanneer ze hem tackelen. Ik denk dat de scheidsrechters Neymar niet genoeg beschermen. Als ik constant zou worden geraakt, dan bestaat de kans dat ik ook een gevoel van onrechtvaardigheid zou krijgen. Deze kritiek is pure nonsens. De media hebben gewoon iets nodig op te schrijven.' Bij de achtste finalepartij tegenover Mexico (2-0) speelde Neymar Jr. een bepalende rol met een doelpunt en een assist, maar na afloop ging het vooral over zijn reactie nadat rechtstreeks tegenstander Miguel Layún op zijn voet stond. De Braziliaan rolde daarbij hevig over de grond en schreeuwde het uit.

***

Verbetenheid tonen als je ten strijde trekt, het past perfect bij de manier waarop Uruguay zich bij de laaste acht schaarde in Rusland. Met dank aan bondscoach Oscar Washington Tábarez (71), die al ruim twaalf jaar fungeert als de sportief eindverantwoordelijke van La Celeste. De ziener, architect en leider van het team dat teert op de kwaliteiten van de sterkhouders Diego Godín, Luis Suárez en Edinson Cavani. De bijnaam van Tábarez luidt niet voor niks El Maestro, want ooit was hij na zijn actieve voetballoopbaan een leraar in een basisschool.

Maar de sterke man zit ook met een probleem opgezadeld, namelijk dat van zijn aftakelende lichaam. Tábarez lijdt aan een zeldzame zenuwaandoening, waardoor de veteraan zich aan de zijlijn te vaak moet behelpen met een kruk. 'Verhard jezelf, zonder verlies van tederheid', dat citeerde The Guardian als de uitspraak van Che Guevara die ophangt in de studiekamer van de Uruguayaanse bondscoach. Tábarez herzag het voetbal in zijn geboorteland met een plan en vormde vanaf 2006 de basis om met een relatief beperkte kern terug te keren naar de wereldtop. Vierde in 2010, vier jaar later in de groep des doods Engeland en Italië achter zich laten (ondanks de bijtende Suárez) en nu bij de laatste acht, Tábarez mag dus de verdiensten op zich nemen. Zeker omdat de ploeg meer werd dan de som van de individuen. Tábarez fungeert tegelijk als opvoeder en begeleider. Een beleidsmaker, altijd welbespraakt en rustig redenerend. Uruguay is het collectief dat voetbalt volgens de normen en waarden van hun bondscoach.